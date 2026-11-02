L'activité manufacturière accélère légèrement aux Etats-Unis en octobre

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )

L'activité manufacturière aux Etats-Unis a légèrement accéléré au mois d'octobre, faisant mieux que les attentes des investisseurs, grâce à une hausse des commandes, de la production et de l'emploi, selon les données publiées lundi par la fédération professionnelle ISM.

Sur le mois écoulé, l'indice PMI mesurant cette activité s'est établi à 55,5%, soit une hausse d'un point par rapport au mois précédent.

C'est mieux que ce qu'anticipaient les analystes, qui s'attendaient à voir l'indice rester stable, selon le consensus publié par MarketWatch.

"L'activité manufacturière aux Etats-Unis est restée en expansion avec quatre de ses cinq sous-indices ayant progressé plus que le mois précédent", a détaillé la directrice de l'enquête, Susan Spence, citée dans le communiqué.

Il s'agit en effet du 24e mois d'affilée de croissance de l'activité pour les services, selon le communiqué d'ISM. Un secteur est considéré en croissance lorsque l'enquête ressort au-dessus de 50%, l'activité se contracte en‑deçà de cette valeur.

Parmi les sous-indices, le seul à avoir ralenti est celui lié à l'emploi, en progression de 0,3 point sur un mois.

Autre élément intéressant, la confiance des entreprises dans l'avenir a reculé pour le troisième mois d'affilée, avec 66% des entreprises interrogées exprimant des sentiments négatifs, les prix venant parmi les principales préoccupations, sans grande surprise, devant les droits de douane et la guerre au Moyen-Orient.

Les entreprises ont pointé dans différentes enquêtes récentes leur difficulté de plus en plus manifeste à transférer la hausse des prix vers les consommateurs, alors que le coût de la vie est un thème majeur de la campagne pour les élections de mi-mandat, qui doivent se tenir mardi.

Le sous-indice des prix a ralenti légèrement par rapport au mois de septembre mais reste particulièrement élevé, à 75,2%, toujours tiré à des niveaux élevés par les conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur les prix de l'énergie et du transport, qui se répercutent sur l'ensemble de la chaîne.

Dans le détail, 12 des industries prises en compte ont pointé être en croissance au mois d'août alors que seules trois étaient en contraction: l'impression et activités liées, les produits dérivés du papier et les produits minéraux non métalliques.