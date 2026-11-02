Un héritier de Luxottica propose de racheter la holding familiale

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Un des fils de Leonardo Del Vecchio, fondateur du géant italien des lunettes Luxottica, a proposé lundi aux sept autres héritiers de racheter leurs parts dans la holding familiale, Delfin, valorisée plus de 40 milliards d'euros.

Leonardo Maria Del Vecchio, 31 ans, affirme avoir "envoyé aux associés de Delfin une offre pour racheter leurs parts" et souhaite les rencontrer avant le 7 novembre, selon une lettre publiée dans un des journaux qu'il possède, Quotidiano Nazionale.

L'héritier, qui possède déjà 12,5% de Delfin, indique avoir "proposé aussi bien un rachat total et immédiat des parts que d’autres formes d’acquisitions, plus étalées dans le temps, en laissant à chacun la liberté de choisir".

La holding luxembourgeoise de la famille Del Vecchio, Delfin, est le premier actionnaire d'EssilorLuxottica, né de la fusion entre Luxottica et le français Essilor. Elle détient 32,4 % de son capital, une participation valorisée à environ 27 milliards d'euros.

Delfin détient aussi des parts importantes dans les banques Unicredit, Monte dei Paschi di Siena (MPS), l'assureur Generali ou encore le géant de l'immobilier français Covivio, pour un total estimé à environ 43 milliards d'euros, ce qui en fait l'une des principales holdings d'investissement italiennes.

À son décès en 2022, Leonardo Del Vecchio avait réparti son héritage à parts égales entre sa veuve, ses six enfants et son beau-fils Rocco Basilico.

Figure de la nouvelle génération du capitalisme italien, Leonardo Maria Del Vecchio avait quitté fin août avec fracas EssilorLuxottica, où il présidait notamment la marque Ray-Ban, pour se consacrer à ses affaires personnelles (participations dans l'immobilier, la machinerie industrielle, la restauration ou l'eau minérale Fiuggi).

Il avait déjà cherché au printemps à devenir l'actionnaire principal de Delfin en rachetant des participations dans sa fratrie, pour tenter de renforcer son influence sur l'empire bâti par son père. Mais son projet s'était heurté à l'opposition du conseil d'administration de Delfin, qui a le même président qu'EssilorLuxottica, Francesco Milleri.

Leonardo Maria Del Vecchio affirme cette fois vouloir "protéger" le groupe familial après l'approche du milliardaire tchèque de l'armement Michal Strnad, qui aurait proposé fin octobre de racheter Delfin pour 30 milliards d'euros.

"C’est la proposition la plus sérieuse que j’aie jamais faite", a assuré Leonardo Maria Del Vecchio lundi, précisant avoir "obtenu la disponibilité d’un grand établissement de crédit international pour financer l’opération".