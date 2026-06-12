Selon certaines sources, BP aurait entamé une procédure visant à céder ses participations dans deux projets situés dans le golfe du Mexique

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* Selon certaines sources, BP chercherait des acquéreurs pour ses participations dans les projets Kaskida et Tiber

* Cette vente pourrait libérer des capitaux pour permettre à BP de se recentrer sur le pétrole et le gaz

* Kaskida et Tiber devraient entrer en production en 2029-2030

Le géant pétrolier britannique BP

BP.L a entamé un processus de vente de ses participations dans deux de ses projets du golfe du Mexique, ont déclaré quatre personnes proches du dossier, ce qui constituerait l'une des premières initiatives de la nouvelle directrice générale Meg O'Neill.

BP, l'un des plus grands opérateurs du golfe du Mexique, envisage depuis plus d'un an de céder des participations minoritaires dans les projets Kaskida et Tiber, chacun étant estimé à plusieurs milliards de dollars pour l'entreprise, comme l'avait précédemment rapporté Reuters.

Ces quatre personnes n'ont pas précisé la taille des participations que BP envisage de vendre et se sont exprimées sous couvert d'anonymat afin de pouvoir évoquer des délibérations privées.

BP a refusé de répondre à la demande de commentaires de Reuters.

Les sociétés pétrolières et gazières proposent souvent des participations minoritaires dans des projets en cours de développement afin de libérer les capitaux qui y sont investis.

BP a redéfini sa stratégie l'année dernière pour se recentrer sur les investissements dans le pétrole et le gaz, s'éloignant de son incursion dans les énergies renouvelables après les critiques des investisseurs et la mauvaise performance de son action.

La directrice générale O'Neill, originaire de Boulder, dans le Colorado, et premier cadre externe recruté par la société depuis plus d'un siècle, a pris ses fonctions en avril.

Les projets Kaskida et Tiber sont considérés comme les meilleurs prospects de BP dans le golfe du Mexique, chacun devant avoir une capacité de production de 80 000 barils de pétrole par jour. Kaskida devrait entrer en production en 2029 et Tiber en 2030. La société cotée à Londres dépend de plus en plus des États-Unis pour stimuler sa croissance. Elle vise à porter sa production amont aux États-Unis à environ 1 million de barils équivalent pétrole par jour d'ici 2030, soit un peu moins de la moitié de son objectif de production mondiale comprise entre 2,3 et 2,5 millions de barils équivalent pétrole par jour sur cette période.

Les prix du pétrole ont progressé de plus de 40% depuis le début de l'année, la guerre américano-israélienne contre l'Iran ayant perturbé l'approvisionnement mondial.