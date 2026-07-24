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Selon certaines sources, Blackstone prévoit d'ouvrir un bureau à Dubaï dans le cadre de son expansion dans le Golfe
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 12:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le projet de bureau à Dubaï marquerait le retour de Blackstone dans cette métropole après plusieurs années d'absence

* Selon certaines sources, la société américaine prévoit de conserver son implantation à Abu Dhabi

* La société vise notamment le patrimoine privé au Moyen-Orient

par Federico Maccioni et Hadeel Al Sayegh

Blackstone BX.N , le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, prévoit d'ouvrir un bureau au Centre financier international de Dubaï, marquant ainsi son retour dans le plus grand pôle d'affaires du Golfe, ce qui renforcerait sa présence régionale, ont déclaré à Reuters deux sources directement informées.

Depuis le départ de Blackstone en 2019, qui avait choisi de s’implanter à Abou Dhabi, ville en pleine expansion, Dubaï a connu une croissance ininterrompue après la pandémie de COVID-19, soutenue par des plans d’investissement ambitieux et des réformes en matière de résidence menées par le gouvernement.

Un porte-parole de Blackstone a déclaré à Reuters que la société ne commentait pas les informations spéculatives.

Dubaï attire un nombre croissant de particuliers fortunés et le centre financier a enregistré une hausse des immatriculations d’entreprises telles que des sociétés de gestion d’actifs, des family offices, des fonds spéculatifs et des banques privées.

Ce projet intervient à un moment où la guerre en Iran a semé le trouble dans la région, entraînant de graves perturbations dans les transports et les chaînes d’approvisionnement, dont l’impact commence à se faire sentir plus clairement.

Blackstone gère 1 350 milliards de dollars d’actifs et investit dans diverses classes d’actifs telles que le capital-investissement, l’immobilier et le crédit.

La société s’est lancée dans la gestion de fortune privée, en nommant des cadres dirigeants et en ciblant de plus en plus les investisseurs particuliers dans des régions telles que l’Europe et le Moyen-Orient.

La société américaine a également étendu ses investissements dans le Golfe ces dernières années, notamment en prenant une participation dans Property Finder, une société de petites annonces basée à Dubaï.

Ce mois-ci, Reuters a rapporté qu’elle figurait parmi les soumissionnaires pour une participation dans le réseau d’oléoducs de la Kuwait Petroleum Corporation, faisant fi des inquiétudes liées à l’impact de la guerre.

Depuis le début du conflit, Blackstone a annoncé un accord avec la société DAE de Dubaï pour un programme commun d’investissement dans la location d’avions et a investi 250 millions de dollars dans une plateforme technologique de paiement et d’analyse de données basée aux Émirats arabes unis.

«Nous voyons d’importantes opportunités de déployer des capitaux à grande échelle aux Émirats arabes unis pour créer des entreprises capables de se développer tant au niveau national qu’international, malgré les difficultés à court terme», a déclaré Jon Gray, son président et directeur des opérations, dans un communiqué publié en mars.

M. Gray est également l’un des membres du conseil d’administration de XRG, la branche d’investissement international de la compagnie pétrolière d’État d’Abou Dhabi.

Les sources, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat car il s’agit d’une affaire confidentielle, ont indiqué que la société américaine conserverait son bureau à Abou Dhabi, où se trouve la grande majorité des réserves pétrolières des Émirats arabes unis et où les fonds souverains gèrent, selon les estimations, plus de 1 800 milliards de dollars d’actifs. (1 dollar = 3,7552 riyals)

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