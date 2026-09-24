Selon certaines sources, Amazon miserait 3 milliards de dollars sur l'essor du secteur de la livraison rapide en Inde

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* Le secteur du « quick commerce » a révolutionné le commerce en ligne dans les zones urbaines de l'Inde

* L'investissement d'Amazon vise à ouvrir de nouveaux magasins et à améliorer la sélection des produits

* Selon une source, l’entreprise se concentrera sur les produits de première nécessité plutôt que sur les achats ponctuels

* Certains experts estiment qu'Amazon pourrait rencontrer des difficultés à rattraper son retard

par Aditya Kalra et Greg Bensinger

Le géant américain du commerce électronique Amazon AMZN.O va investir 3 milliards de dollars pour développer son activité de « quick commerce » en Inde d’ici 2030, ont indiqué deux sources. Il s’agit de son plus gros pari à ce jour dans un secteur où ses concurrents ont pris une longueur d’avance en popularisant les livraisons en quelques minutes.

Le secteur des livraisons instantanées, baptisé « quick commerce », est devenu une force en pleine expansion et a révolutionné la façon dont les Indiens des zones urbaines font leurs achats, qu’il s’agisse de lait, de chocolats, d’iPhones ou d’appareils électroniques, qui n’étaient autrefois disponibles qu’en magasin ou sur les grands sites de commerce électronique, où les livraisons prenaient du temps.

WMT.O Flipkart et Amazon, qui dominent le marché indien du commerce en ligne, sont des arrivants tardifs sur le marché du « quick commerce » . Selon Datum Intelligence, ce secteur, qui pèse actuellement 19 milliards de dollars, devrait plus que doubler de taille pour atteindre 41 milliards de dollars d’ici 2030.

Amazon prévoit d’investir 1 milliard de dollars dans le secteur du « quick commerce » d’ici fin 2027, puis 2 milliards supplémentaires d’ici 2030, ont déclaré deux personnes directement au courant de ces projets. Cet investissement prévu n’avait pas encore été évoqué auparavant.

Amazon n’a pas souhaité commenter les montants prévus pour ces investissements. Le distributeur a toutefois indiqué que son activité de « quick commerce » avait franchi la barre du milliard de dollars de chiffre d’affaires brut annualisé au cours des trois derniers mois, « ce qui en fait l’activité de commerce électronique connaissant la croissance la plus rapide de l’histoire d’Amazon Inde ».

PLUS DE PETITS ENTREPÔTS DE QUARTIER

L’un des axes principaux de cet investissement consistera à ajouter de nouveaux petits entrepôts de quartier au réseau actuel du service Amazon Now, d’où les livraisons sont expédiées rapidement, ont indiqué les deux sources, qui ont souhaité rester anonymes en raison du caractère confidentiel du projet.

« L’expansion nécessite des fonds », a déclaré la première source.

Amazon considère l’Inde comme un marché de croissance clé, où l’entreprise développe ses activités de centres de données, de cloud computing et de commerce électronique.

Mais l’entreprise est également confrontée à la réglementation stricte de l’Inde à l’égard des entreprises étrangères de commerce électronique, ainsi qu’à une affaire en cours qui doit être jugée en 2024 et dans laquelle l’autorité de la concurrence a conclu qu’elle avait favorisé certains vendeurs en violation de la loi — des allégations qu’elle nie.

L’essor du secteur depuis 2022 a coïncidé avec des inquiétudes croissantes concernant la sécurité des livreurs , alors que les motards sillonnent les quartiers résidentiels pour livrer rapidement les commandes. En janvier, le gouvernement indien a ordonné aux entreprises de cesser de promouvoir ces opérations sous l’appellation de services « en 10 minutes ».

Les géants nationaux Eternal’s ETEA.NS Blinkit, Swiggy

SWIG.NS et Zepto, qui s’apprête à entrer en bourse, contrôlent 77 % du marché, exploitant ensemble plus de 4 500 magasins, tandis que Flipkart, filiale de Walmart, en compte plus de 1 000 et détient une part de marché de 11 %, selon les données de Datum.

Amazon ne détient qu’une part de marché de 6,2 %. Selon une première source, Amazon viserait environ 1 300 magasins d’ici avril prochain, contre environ 750 actuellement.

PRIORITÉ AUX PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ, MAIS DES DÉFIS À RELEVER

Les autres axes de dépenses clés, a ajouté cette première source, porteront sur le renforcement des logiciels de gestion des stocks en magasin, le déploiement d’outils d’intelligence artificielle pour la prévision de la demande et l’élargissement de la gamme de produits.

« L’accent sera mis sur les produits de première nécessité. Si une commande a peu de chances d’être renouvelée, Amazon ne prévoit pas de la stocker pour l’instant dans le cadre du quick commerce », a déclaré cette personne, expliquant pourquoi Amazon ne stocke pas d’iPhones comme le font ses concurrents du quick commerce.

Dans une note publiée en juillet, Bernstein a averti que les produits alimentaires ne suffisent pas à eux seuls à couvrir les coûts élevés du « quick commerce », car la valeur moyenne des commandes est faible, et que « les articles non alimentaires affichent des prix plus élevés et génèrent des marges plus importantes ».

Amazon ne partage pas l’avis des détracteurs qui affirment que l’entreprise a raté le coche, a déclaré l’une des sources. L’entreprise souhaitait mettre en place un modèle abouti, par exemple en équipant chaque magasin d’une chambre froide et non d’un simple réfrigérateur.

Satish Meena, fondateur de Datum Intelligence, a déclaré qu’il ne serait pas facile pour Amazon de rattraper ses concurrents qui offrent un service de qualité et disposent d’une clientèle fidèle, mais qu’elle pourrait attirer les clients de son site de vente en ligne grâce à des livraisons rapides.

Le service Amazon Now, intégré à l’application principale d’Amazon, propose actuellement une remise de 20 % sur certaines premières commandes supérieures à 499 roupies (5,20 $), ainsi que la livraison gratuite à partir de 99 roupies (1 $) pour certains clients.

« Il a fallu un certain temps à Amazon pour s’engager. L’entreprise semble avoir pris conscience qu’il s’agit d’un modèle dans lequel elle doit investir », a déclaré Meena. « Elle propose des réductions, ce qui peut contribuer à attirer les clients actuels d’Amazon vers le quick commerce. »