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Possible, mais "improbable" : les renseignements danois n'excluent pas une invasion russe d'un pays de l'Otan
information fournie par Boursorama avec Media Services 24/09/2026 à 15:16
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Une invasion serait un acte "désespéré" de la part de Moscou et viserait à détourner les Européens de leur engagement en Ukraine.

Vladimir Poutine à Moscou, en Russie, le 22 juin 2026/ ( POOL / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO )

Vladimir Poutine à Moscou, en Russie, le 22 juin 2026/ ( POOL / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO )

Les renseignements militaire danois (FE) ont jugé jeudi 24 septembre qu'une invasion russe d'un pays de l'Otan était "improbable", mais possible.

"Il existe un risque faible mais croissant que l a Russie mène des attaques militaires limitées contre un pays de l'Otan voisin de la Russie ", a expliqué Thomas Ahrenkiel, le chef de FE lors d'une conférence de presse. "Nous continuons de considérer comme improbable que la Russie voie un intérêt à envahir un pays de l'Otan, mais nous ne pouvons pas l'exclure", a-t-il ajouté.

Dans leur nouvelle évaluation de la menace russe, les renseignements militaires danois considèrent toutefois une invasion, tout comme l'intensification des attaques hybrides, comme "désespérée" .

Six mois de préparation nécessaires

Elle "pourrait potentiellement survenir dans les mois à venir" pour détourner les Européens de leur engagement en Ukraine.

Il faudrait cependant "au moins six mois" à Moscou pour la préparer et constituer les forces nécessaires.

Parmi les scénarios évoqués par FE : la Russie pourrait mener des frappes limitées contre des infrastructures soutenant l'Ukraine ou mener une opération sous faux pavillon , en utilisant par exemple des drones de fabrication ukrainienne.

Pour Thomas Ahrenkiel, si "la volonté accrue de la Russie de prendre des risques a des conséquences sur la situation sécuritaire au Danemark", notamment à travers des attaques hybrides, cela ne signifie pas pour autant que la Russie va attaquer le Danemark. "Nous ne nous attendons pas à une attaque militaire conventionnelle russe contre le Danemark", a-t-il insisté.

OTAN

13 commentaires

  • 17:02

    L'organisation terroriste étasunienne de l'OTAN veut sa guerre contre la Russie pour perdurer !
    Les États totalitaires gau_chistes adhérents n'hésiteront pas à saigner leur peuple dans leur chair et à leur extorquer toujours plus de richesses sous la menace des armes au service de cet objectif !

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