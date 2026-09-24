(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, secteur des semi-conducteurs, Qualcomm, Merck, Starbucks, Knife River)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,31% pour le Dow Jones .DJI , de 0,52% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,97% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEURS SENSIBLES AUX PRIX DE L'ÉNERGIE - Les compagnies aériennes comme JETBLUE JBLU.O et UNITED UAL.O reculent de plus de 1% chacune en avant-Bourse et les opérateurs de croisières tels que NORWEGIAN CRUISE NCLH.N et ROYAL CARIBBEAN

RCL.N sont également attendus dans le rouge.

Le Brent progresse jeudi de 2,29% à 105,43 dollars le baril

LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 1,75% à 93,77 dollars CLc1 .

* SOMMET TRUMP-XI - Des dirigeants de GENERAL MOTORS <GM.N, META META.O , APPLE AAPL.O , AMAZON AMZN.O et TESLA TSLA.O doivent participer au sommet entre Donald Trump et Xi Jinping sur des discussions autour de la réglementation de l’IA, du conflit au Moyen-Orient et de Taïwan.

* META META.O - Le directeur général Mark Zuckerberg a présenté mercredi un petit appareil portable baptisé "Meta Charm", conçu pour utiliser son nouvel assistant IA Muse, dont le succès depuis son lancement il y a deux semaines est à l'origine de la récente hausse fulgurante de l'action du groupe.

Le groupe a également présenté mercredi, lors de sa conférence annuelle Connect, un nouveau modèle de lunettes connectées sans caméra, dans un contexte d'inquiétude croissante concernant l'utilisation de ces appareils pour enregistrer des vidéos sans consentement.

L'action recule de 2% en avant-Bourse.

* Le SECTEUR DES SEM-CONDUCTEURS, qui avait propulsé le Nasdaq vers des records en début de semaine, figure parmi l'un de ceux qui devraient être les plus touchés par la vague de ventes d'actions ce jeudi.

NVIDIA NVDA.O recule de 1,9% en avant-Bourse, tandis que MARVELL MRVL.O et INTEL INTC.O abandonnent 3% chacun.

L'action QUALCOMM QCOM.O est également à surveiller, le groupe ayant annoncé jeudi qu'APPLE AAPL.O avait prolongé son accord de licence de brevets avec le concepteur de puces.

* SECTEUR DE L'IA - L'Australie a déclaré mercredi qu'un agent autonome d'OpenAI avait piraté en juin un portail gouvernemental dédié aux données de santé, obtenant ainsi un accès non autorisé à des fichiers. Il s'agirait du premier cas connu lors duquel un agent autonome d'intelligence artificielle (IA) aurait piraté un site internet gouvernemental.

* BOEING BA.N - Les espoirs d'un nouvel engagement de la Chine à acheter des avions Boeing s'amenuisent à l'approche du sommet prévu ce jeudi entre les présidents américain et chinois, ont déclaré mercredi deux sources au fait du dossier, alors que les négociations sont toujours en cours.

* MERCK MRK.N - Le laboratoire américain a annoncé jeudi que son médicament injectable destiné au traitement d'une maladie oculaire grave touchant les patients diabétiques avait atteint l'objectif principal d'un essai clinique de phase intermédiaire avancée.

* STARBUCKS SBUX.O va fermer 250 cafés peu performants en Amérique du Nord, a annoncé jeudi la société, alors que son directeur général, Brian Niccol, intensifie ses efforts de redressement pour relancer les ventes.

* AMAZON AMZN.O prévoit d'investir trois milliards de dollars pour développer son activité de "quick commerce" en Inde d'ici 2030, ont dit deux sources à Reuters. Il s'agit du plus gros pari à ce jour du géant américain du commerce en ligne dans le secteur de la livraison rapide dans le pays, où ses concurrents ont pris une longueur d'avance.

* MGM RESORTS INTERNATIONAL MGM.N - L'action de l'opérateur de casinos recule de plus de 9% en avant-Bourse après que PEOPLE PPLI.O , la société du magnat des médias Barry Diller, a retiré son offre d'achat sur le groupe.

* BLACKROCK BLK.N - Un consortium soutenu par la société américaine de gestion d'actifs et IFM Investors est en pourparlers exclusifs en vue d'acquérir le portefeuille de centres de données de Stack Infrastructure dans la région Asie-Pacifique pour un montant pouvant atteindre 25 milliards de dollars, rapporte jeudi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* KNIFE RIVER KNF.N grimpe de 5% en avant-Bourse après que l'investisseur activiste Starboard a annoncé avoir acquis une participation importante dans la société et avoir l'intention de faire pression sur ce fournisseur de matériaux de construction et de services de sous-traitance pour qu'il améliore ses marges ou envisage une cession.

(Rédigé par Diana Mandiá et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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