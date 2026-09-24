Maersk va exploiter les trois centres de distribution de Puma aux USA

Le géant danois de la logistique Maersk a annoncé jeudi qu'il avait étendu son partenariat avec l'équipementier sportif allemand Puma, dont il assurera désormais la gestion des trois centres de distribution automatisés aux Etats-Unis.

Le groupe, qui fournissait jusqu'ici des services de transport maritime à la marque au félin, assurera désormais le stockage, la préparation de commandes, le fret aérien, les prestations de douane et la livraison terrestre pour le compte de la griffe en vue d'accélérer l'efficacité et la rapidité de l'approvisionnement de ses partenaires distributeurs, de ses magasins en propre et de ses clients en ligne.

Ces trois sites, basés en Californie, en Arizona et dans l'Indiana, représentent au total une superficie de quelque 213 700 m2.

Ils sont tous équipés des systèmes de stockage, de récupération cubiques et d'exécution automatique mis au point par le groupe d'origine norvégienne AutoStore.

Dans un communiqué, Maersk souligne qu'il exploite déjà plus de 70 installations de livraison en Amérique du Nord et plus de 500 dans le monde.