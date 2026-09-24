Xi reçu par un Trump aux petits soins

Le président américain Donald Trump accueille son homologue chinois Xi Jinping à son arrivée à Joint Base Andrews, dans le Maryland (est), le 23 septembre 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Après s'être déplacé mercredi pour accueillir Xi Jinping à sa descente d'avion, Donald Trump sera à nouveau aux petits soins jeudi pour le président chinois, dont la visite a déjà rempli son principal objectif: prolonger la trêve commerciale entre Washington et Pékin.

Le dirigeant chinois, qui voyage avec son épouse Peng Liyuan, aura droit à un accueil très solennel à la Maison Blanche, avec parade militaire et survol d'avions de combat, ainsi qu'à un dîner de gala organisé par la Première dame américaine Melania Trump.

Fait rarissime, le président américain est lui-même allé serrer la main de son homologue après son atterrissage près de Washington. Il a organisé en son honneur une première cérémonie d'accueil sur le tarmac, avec tapis rouge, militaires en grande tenue et déjà un survol de bombardiers - un spectacle dont le milliardaire de 80 ans est très friand.

Donald Trump a indiqué que la guerre contre l'Iran, pays allié de la Chine, serait au menu des discussions.

"J'évoquerai cela et beaucoup d'autres choses, mais tout se présente bien, y compris ça", a dit le président américain, qui vient d'annoncer une reprise du dialogue avec Téhéran.

Même état d'esprit positif du côté du dirigeant chinois, qui a dit se réjouir "des échanges approfondis avec le président Trump sur les questions majeures concernant nos relations bilatérales et la situation mondiale".

"Nos deux pays devraient être partenaires plutôt que rivaux", a déclaré M. Xi dans une note publiée par l'agence de presse officielle Chine Nouvelle quelques heures après son arrivée à Washington.

Les observateurs n'attendent toutefois pas de grandes avancées suite à cette visite de trois jours, au-delà de l'annonce déjà faite mercredi.

Trêve commerciale

Comme c'était attendu, les Etats-Unis et la Chine ont décidé de prolonger leur trêve commerciale jusqu'au 10 janvier, a dit le ministre américain des Finances Scott Bessent.

Le président chinois Xi Jinping et sa femme Peng Liyuan à leur descente sur le tarmac de Joint Base Andrews, dans le Maryland (est), le 23 septembre 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

"Nous sommes convenus de prolonger (...) la détente économique entre nos deux pays qui devait prendre fin le 10 novembre (...) afin de nous laisser davantage de temps pour voir ce que nous pouvons faire sur le plan économique", a-t-il déclaré à la chaîne Fox News.

Les deux superpuissances avaient décidé en octobre 2025 de mettre fin à une surenchère de droits de douane et de mesures commerciales restrictives, qui avait secoué toute l'économie mondiale.

Cette trêve n'a toutefois pas réglé tous les différends entre les deux superpuissances, engagées dans une rivalité tous azimuts: économique, technologique, militaire et stratégique.

Scott Bessent a jugé que la Chine pourrait se montrer "un peu plus zélée" en matière de respect des termes de cet accord, notant qu'elle était "un peu en retard" en matière d'achats de produits agricoles américains.

Des membres de la garde d'honneur de l'armée américaine portent les drapeaux des États-Unis et de la Chine lors d'une répétition avant la visite du président chinois Xi Jinping à la Maison Blanche, le 19 septembre 2026 à Washington ( AFP / Oliver Contreras )

Pékin et Washington ont de multiples autres sujets de friction: l'Iran, mais aussi Taïwan, que Pékin revendique mais que Washington soutient militairement, l'accès aux réserves de minerais stratégiques chinois, ou la course au développement de l'intelligence artificielle.

Pompe protocolaire

Avec cette visite, Donald Trump espère sans doute reléguer un temps au second plan ses grandes difficultés politiques, tout en satisfaisant son goût de la pompe protocolaire.

Le président républicain, en chute dans les sondages à cause du coût de la vie et d'un conflit au Moyen-Orient de plus en plus impopulaire, risque de perdre le contrôle du Congrès après des législatives en novembre.

Graphique sur la performance générale de modèles IA majeurs depuis 2023 selon un score composite, l'Epoch Capabilities Index, élaboré par l'institut de recherche Epoch AI ( AFP / Sophie RAMIS )

La Maison Blanche a recruté les plus grands noms de la tech américaine pour le dîner de gala jeudi: les patrons d'OpenAI Sam Altman et de Nvidia Jensen Huang, ou encore Elon Musk (Tesla, SpaceX et X).

Vendredi, Donald et Melania Trump recevront leurs invités pour un thé à la Maison Blanche puis visiteront avec eux les Archives nationales à Washington.

Le président chinois Xi Jinping (d) et le président américain Donald Trump lors d'une cérémonie d'accueil au Grand Palais du Peuple à Pékin, le 14 mai 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Il s'agit de la première visite de Xi Jinping à la Maison Blanche depuis plus de dix ans, et de sa troisième rencontre avec Donald Trump depuis que ce dernier est revenu au pouvoir l'an dernier. Deux autres pourraient suivre avant la fin de l'année, lors du sommet de l'APEC en Chine et du G20 en Floride.