Selon BofA, l'entrée de JPMorgan dans le « club des 1 000 milliards de dollars » pourrait attirer un nouveau public d'investisseurs

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9 septembre - ** Selon Ebrahim Poonawala, analyste chez BofA, l’entrée de JPMorgan Chase JPM.N , première banque américaine, dans le club des entreprises affichant une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars pourrait permettre à l’action d’attirer un nouveau public d’investisseurs.

** M. Poonawala précise que, si les investisseurs restent focalisés sur la croissance des dépenses à court terme, la question la plus importante est de savoir si Wall Street continuera à valoriser cette franchise « de premier ordre », d’une valeur de mille milliards de dollars, avec une décote significative par rapport au marché dans son ensemble

** “Plutôt que de devenir plus difficile à détenir, nous pensons que JPM pourrait bénéficier d’une prime de rareté en tant que seule entreprise hors secteur technologique affichant une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars et se négociant à un multiple de bénéfices de l’ordre de 15 à 20”, explique M. Poonawala

** JPM est à deux doigts de devenir potentiellement la première banque à atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars

** “JPM est bien placée pour générer une croissance des bénéfices supérieure grâce à l’ampleur inégalée de ses investissements dans son modèle économique, à son exposition à des thèmes structurels tels que l’IA, les actifs numériques et la gestion de patrimoine, ainsi qu’au leadership de l’un des meilleurs directeurs généraux du monde des affaires américain”, explique M. Poonawala

** JPM affiche actuellement une capitalisation boursière de 940 milliards de dollars – données LSEG