Selon Bloomberg News, Universal Music Group aurait discuté d'une privatisation avec des sociétés de rachat

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(Ajoute des détails tirés du rapport et quelques éléments de contexte)

Universal Music Group UMG.AS a mené des discussions préliminaires avec des sociétés de capital-investissement en début d’année au sujet d’une privatisation, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

* Selon cet article, la direction du label musical aurait mené des discussions préliminaires avec des sociétés de capital-investissement, notamment Apollo Global Management

APO.N , TPG TPG.O et Blackstone BX.N .

* Les discussions n’ont pas abouti et Universal n’a pas lancé de processus de vente, précise l’article, ajoutant que le conseil d’administration de la société est au courant de ces discussions

* Universal, Apollo Global Management, TPG et Blackstone n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

* Ce rapport intervient plusieurs mois après qu’ le conseil d’administration d’Universal a rejeté à l’unanimité une proposition de rachat non sollicitée émanant de Pershing Square Capital Management, la société de Bill Ackman PSHP.L