Novartis plombé au 3T par une dépréciation partielle d'actifs

( AFP / GABRIEL MONNET )

Le géant pharmaceutique suisse Novartis a publié un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu pour le troisième trimestre, en hausse de 4% à 14,5 milliards de dollars (13 milliards d'euros) et a relevé un de ses objectifs financiers.

Son bénéfice net a en revanche chuté de 70% à près de 1,2 milliard de dollars, plombé par une dépréciation partielle d'actifs de 1,9 milliard de dollars sur del-desiran, un traitement à l'étude contre une maladie neuromusculaire qui a essuyé un revers dans une étude lors d'essais cliniques, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le groupe, confronté à une vague d'expiration de brevets, a également invoqué une hausse des dépenses de Recherche et développement.

Son bénéfice opérationnel de base a toutefois dépassé les prévisions, en hausse de 11% à 6 milliards de dollars, alors les analystes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendaient en moyenne à 5,6 milliards de dollars. Son chiffre d'affaires pour le trimestre était attendu à 14,4 milliards de dollars.

Pour l'ensemble de l'exercice, Novartis a maintenu sa prévision concernant ses ventes, visant toujours une progression faible à un chiffre. Mais il a relevé son objectif concernant son résultat opérationnel de base, qui devrait enregistrer une croissance faible à un chiffre, contre un léger repli attendu auparavant, détaille le communiqué.

Pour contrer la vague d'expirations de brevets, le groupe compte sur ses nouveaux moteurs de ventes comme Kesimpta (sclérose en plaques) ou Pluvicto (cancer de la prostate) ou Scemblix (leucémie).

Début septembre, son action a toutefois été chahutée en Bourse suite à une série de revers sur des traitements en cours d’étude, avec la mise en pause d'essais cliniques sur des thérapies cellulaires après le décès de trois patients et des données décevantes en phase III sur pelacarsen, un traitement en cours d'étude dans le domaine cardiovasculaire ainsi que sur del-desiran contre une maladie neuromusculaire.