information fournie par Boursorama avec AFP • 27/10/2026 à 08:37

Iveco: l'Indien Tata emporte 87,81% des actions sur le fil

( AFP / INA FASSBENDER )

Tata Motors a validé lundi son offre d'achat (OPA) à 3,4 milliards d'euros sur le constructeur italien de camions et de bus Iveco, a indiqué le groupe indien dans un communiqué.

A l'issue de la période d'acceptation close lundi, le 26 octobre, Tata a franchi le seuil minimal de réussite de l'opération, abaissé de 95 à 80% mi-octobre.

Grâce à une nette accélération des opérations au cours des derniers jours,le groupe indien va acquérir 87,81% du constructeur italien, soit 238.157.212 actions

En tenant compte des titres déjà détenus et des actions propres d'Iveco, Tata contrôlera environ 89,42% du capital du constructeur de camions et de véhicules industriels.

Le groupe aux 33.000 salariés (marques Iveco, Heuliez, FPT) était contrôlé par la famille Agnelli depuis sa fondation en 1975.

Conformément à la réglementation italienne, l'offre sera rouverte pendant cinq séances boursières, du 2 au 6 novembre, afin de permettre aux actionnaires restants d'apporter leurs titres.

Après un relèvement du prix d'achat annoncé début octobre, l'offre valorise les actions d'Iveco à 14,40 euros chacune, contre 14,10 euros initialement.

Le groupe indien ambitionne de créer avec cette OPA "un acteur mondial du secteur des véhicules utilitaires", avec des ventes combinées de plus de 540.000 unités par an.

L'opération était conditionnée à la cession par Iveco de sa division de défense (qui fabrique des véhicules blindés) à son compatriote Leonardo, pour 1,7 milliard d'euros.

La famille Agnelli a gardé le contrôle via sa holding Exor des activités agricoles et d'engins de chantier au sein de CNH Industrial (marques New Holland, Case IH).