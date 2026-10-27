Orange voit ses ventes progresser au T3 et relève à nouveau ses objectifs annuels

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le groupe de télécommunications Orange a publié mardi des résultats de ventes en hausse sur le troisième trimestre et annoncé rehausser son objectif de rentabilité sur l'année, selon un communiqué.

Sur la période, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 12,2 milliards d'euros, en hausse de 3,6% à base comparable.

"Le chiffre d’affaires progresse dans toutes nos géographies, porté par une performance commerciale robuste", s’est félicité la directrice générale du groupe, Christel Heydemann, citée dans le communiqué.

L'excédent brut d'exploitation après loyers (Ebitdaal), indicateur de référence du secteur, atteint quant à lui 4,1 milliards d'euros, en progression de 4,6%. Sur l'année, le groupe vise désormais une croissance de son Ebitdaal supérieure à 4,5%, contre 4% auparavant.

La croissance du groupe français reste portée par la zone Afrique et Moyen-Orient, où il a réalisé un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros, en hausse de 14,2%.

En France, principal marché de l'entreprise, Orange voit ses ventes progresser de 0,5%, à 4,4 milliards d'euros.

Sa branche Orange Business, qui regroupe les activités dédiées aux entreprises, connaît quant à elle un ralentissement, avec un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros, en recul de 2,5%.

La semaine précédente, Orange a subi une panne d'ampleur nationale en France sur son réseau mobile pendant plusieurs heures, empêchant une partie de ses clients de passer des appels, d'envoyer des SMS et de se connecter à internet.

"L'incident est lié à une défaillance d'un équipement au niveau de notre cœur de réseau mobile", avait précisé l'opérateur.

Le groupe, engagé avec Bouygues Telecom et Iliad (Free) dans le rachat de SFR, affirme rester "attaché à la qualité du dialogue social qui se poursuit".

Les trois potentiels acheteurs, qui ont conclu début juin un protocole d'accord pour l'acquisition conjointe de l'opérateur avec sa maison mère, Altice France, sont toujours en discussions avec les représentants du personnel de SFR sur le sort des salariés.

Le groupe, l'un des principaux acteurs européens des télécommunications, a signé plus tôt dans le mois une lettre conjointe avec trois autres opérateurs, Deutsche Telekom, Telefónica et Vodafone, en vue de l'acquisition commune de fréquences destinées aux services mobiles par satellite.

"Cette initiative soutient l'ambition de renforcer la souveraineté, la sécurité et la résilience des infrastructures stratégiques de l'Europe", a réaffirmé le groupe dans son communiqué.