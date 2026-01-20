Selon Bloomberg News, Turkish Petroleum est en pourparlers avec Chevron en vue d'une exploration conjointe du pétrole et du gaz

Turkish Petroleum est en pourparlers avec Chevron CVX.N pour explorer conjointement le pétrole et le gaz, a rapporté Bloomberg News mardi, citant un fonctionnaire turc au fait des discussions.

L'entreprise publique turque de l'énergie travaillerait avec Chevron sur des études sismiques et des forages, a ajouté le rapport.