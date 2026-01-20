Selon Bloomberg News, Turkish Petroleum est en pourparlers avec Chevron en vue d'une exploration conjointe du pétrole et du gaz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Turkish Petroleum est en pourparlers avec Chevron CVX.N pour explorer conjointement le pétrole et le gaz, a rapporté Bloomberg News mardi, citant un fonctionnaire turc au fait des discussions.
L'entreprise publique turque de l'énergie travaillerait avec Chevron sur des études sismiques et des forages, a ajouté le rapport.
