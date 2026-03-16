Pétrole: le Japon débloque ses stocks stratégiques

Une station-service japonaise affiche le prix de l'essence, qui a grimpé à 188 yens le litre pour l'essence ordinaire, à Tokyo, le 14 mars 2026 ( AFP / Kazuhiro NOGI )

Le Japon a confirmé le recours à partir de lundi à ses stocks stratégiques de pétrole, l'Agence internationale de l'Energie (AIE) ayant déjà indiqué peu avant que du brut issu des réserves stratégiques d'Asie et d'Océanie serait débloqué "immédiatement".

Les 32 pays membres de l'AIE ont décidé mercredi le principe d'un déstockage historique de 400 millions de barils de pétrole, pour amortir la flambée des prix née de la guerre au Moyen-Orient. Il s'agit du plus important déblocage jamais décidé par l'institution, créée il y a plus de 50 ans.

"Les plans individuels de mise en œuvre (...) indiquent que des stocks seront mis à disposition par les Etats membres en Asie et Océanie immédiatement, tandis que des stocks de membres de l'AIE aux Amériques et en Europe seront mis à disposition à partir de la fin du mois de mars", a indiqué l'agence tard dimanche.

Le Japon, dépendant du pétrole du Moyen-Orient pour 95% de ses importations, a confirmé lundi dans une annonce de sa gazette gouvernementale recourir à partir de ce jour à ses réserves, en indiquant abaisser leur niveau.

Le gouvernement a annoncé avoir réduit le niveau des stocks privés obligatoires de pétrole brut et de produits pétroliers, ce qui a été interprété par de nombreux médias nippons comme un signal du début du déblocage de ces stocks.

En décembre, les réserves stratégiques de pétrole du Japon s'élevaient à plus de 400 millions de barils, ce qui les place parmi les plus importantes au monde. Le volume que débloquera au total Tokyo n'a pas été précisé.

- Perturbation historique -

L'AIE recense pour ce plan des engagements "à ce stade" notamment sur 172,2 millions de barils issus du stock américain, près de 110 millions d'Asie-Océanie (dont 66,8 millions venus de stocks d'Etats, 41,8 millions d'industriels) et autant d'Europe (dont un tiers de stocks d'Etat).

"La guerre au Moyen-Orient provoque la plus importante perturbation de l'approvisionnement en pétrole de l'histoire du marché pétrole mondial", a rappelé dimanche l'AIE.

Des clients font la queue à une station service à Biyagama, près de Colombo, la capitale du Sri Lanka, le 15 mars 2026 ( AFP / Ishara S. KODIKARA )

Selon elle, "cette action collective d'urgence apporte un amortisseur important et bienvenu. Toutefois le facteur le plus important pour un retour à la stabilité des flux est une reprise (...) de la navigation à travers le détroit d'Ormuz", par lequel transitent d'ordinaire 20% du brut mondial.

Le cours du pétrole s'est envolé depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, qui a provoqué la quasi-paralysie de ce détroit stratégique et une chute des livraisons d'hydrocarbures en provenance du Golfe.

Le baril de Brent de la mer du Nord s'échangeait encore lundi autour de 100 dollars, contre environ 72 dollars avant le début des frappes sur l'Iran, le 28 février.

Les membres de l'AIE détiennent plus de 1,2 milliard de barils de stocks publics d'urgence, auxquels s'ajoutent environ 600 millions de barils détenus par des industriels sous obligation gouvernementale.

Les Etats-Unis, qui détiennent plus de 415 millions de barils, ont annoncé en prélever 172 millions dans le cadre de l'action coordonnée par l'AIE. Ils arriveront progressivement sur le marché pendant environ trois mois.

Le Royaume-Uni a indiqué prévoir de libérer 13,5 millions.

La France détient l'équivalent d'"un peu plus de 100 millions de barils disponibles", selon le ministre de l'Economie. Elle a proposé de débloquer jusqu'à "14,5 millions de barils", selon son président Emmanuel Macron.