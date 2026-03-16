Chine-Production industrielle et ventes au détail supérieures aux attentes en janvier-février

Des employés travaillent sur une ligne de production de panneaux solaires dans l'atelier d'une société solaire à Hefei
La croissance de la production industrielle en Chine a accéléré de manière inattendue en début d'année, montrent des données officielles publiées lundi, tandis que les ventes au détail ont également connu une progression supérieure aux attentes.
D'après les données du Bureau national des statistiques (BNS), la production industrielle a progressé en janvier-février de 6,3% sur un an, après une hausse de 5,2% en décembre et alors que le consensus ressortait à +5,0%.
Les ventes au détail, un indicateur clé de la consommation, ont augmenté sur les deux premiers mois de l'année de 2,8% en rythme annuel, après une hausse de 0,9% en décembre. Les analystes anticipaient en moyenne une progression de 2,5%.
(Ethan Wang et Kevin Yao; version française Jean Terzian)
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