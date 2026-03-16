Chine-Production industrielle et ventes au détail supérieures aux attentes en janvier-février

Des employés travaillent sur une ligne de production de panneaux solaires dans l'atelier d'une société solaire à Hefei

‌La croissance de la production ​industrielle en Chine a accéléré de manière inattendue en début ​d'année, montrent des données officielles publiées ​lundi, tandis que ⁠les ventes au détail ‌ont également connu une progression supérieure aux attentes.

D'après les ​données ‌du Bureau national des ⁠statistiques (BNS), la production industrielle a progressé en janvier-février de 6,3% ⁠sur un ‌an, après une hausse ⁠de 5,2% en décembre ‌et alors que le ⁠consensus ressortait à +5,0%.

Les ventes au ⁠détail, ‌un indicateur clé de la consommation, ​ont ‌augmenté sur les deux premiers mois de l'année ​de 2,8% en rythme annuel, après une ⁠hausse de 0,9% en décembre. Les analystes anticipaient en moyenne une progression de 2,5%.

(Ethan Wang et Kevin Yao; version française ​Jean Terzian)