Selon Bloomberg News, SAS est en pourparlers avec Boeing et Airbus pour une commande de gros-porteurs

SAS AB est en pourparlers avec Boeing

BA.N et Airbus AIR.PA au sujet d'une importante commande de gros-porteurs, le transporteur misant sur la demande croissante de voyages long-courriers, a déclaré le directeur général de la compagnie aérienne scandinave dans un entretien avec Bloomberg News publié mercredi.

La compagnie aérienne envisage les modèles 787 et 777X de Boeing, ainsi que les modèles A350 et A330neo d'Airbus, a déclaré à Bloomberg Anko van der Werff, directeur général de la compagnie contrôlée par Air France-KLM AIR.PA , sans toutefois préciser le nombre d'appareils que la compagnie envisage d'acheter.