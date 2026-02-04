 Aller au contenu principal
Selon Bloomberg News, SAS est en pourparlers avec Boeing et Airbus pour une commande de gros-porteurs
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 19:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SAS AB est en pourparlers avec Boeing

BA.N et Airbus AIR.PA au sujet d'une importante commande de gros-porteurs, le transporteur misant sur la demande croissante de voyages long-courriers, a déclaré le directeur général de la compagnie aérienne scandinave dans un entretien avec Bloomberg News publié mercredi.

La compagnie aérienne envisage les modèles 787 et 777X de Boeing, ainsi que les modèles A350 et A330neo d'Airbus, a déclaré à Bloomberg Anko van der Werff, directeur général de la compagnie contrôlée par Air France-KLM AIR.PA , sans toutefois préciser le nombre d'appareils que la compagnie envisage d'acheter.

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
11,4500 EUR Euronext Paris +0,17%
AIRBUS
188,2600 EUR Euronext Paris -1,04%
BOEING CO
231,940 USD NYSE -0,48%
