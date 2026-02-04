Le foot au coeur de la campagne d'Aulas à Lyon

Jean-Michel Aulas (2e D), en campagne pour la mairie de Lyon, et l'ancien ministre Jean-Louis Borloo le 4 février 2026 lors d'une visite dans le quartier de la Duchère à Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Capitalisant sur son expérience à la tête de l'OL, Jean-Michel Aulas, en campagne pour la mairie de Lyon, a promis mercredi de construire un stade de foot dans un quartier populaire, tout en affichant le soutien de stars du ballon rond.

Une enceinte capable d'accueillir 10 à 12.000 spectateurs, mais aussi un pôle de loisirs, des bureaux, et un tramway pour y arriver, le candidat adoubé par la droite et le centre a dévoilé un grand projet pour le quartier de La Duchère.

Cela "permettrait de créer un certain nombre d'infrastructures (...) pour faire un appel d'air en matière de créativité, d'emplois", a-t-il déclaré lors d'une visite sur place, expliquant vouloir s'appuyer sur "ce qui a été fait à Décines-Meyzieu".

Une référence au grand stade de l'Olympique Lyonnais (d'environ 60.000 places) inauguré il y a dix ans dans la banlieue est de Lyon. Un projet porté par Jean-Michel Aulas quand il dirigeait l'OL (1987 à 2023) et qu'il a un jour qualifié de "plus beau" de sa vie.

A La Duchère, le stade pourrait profiter au club local Lyon-La Duchère et accueillir des matchs de la 3e division professionnelle tout juste créée, a ajouté le chef d'entreprise qui a rappelé au passage être toujours, à 76 ans, vice-président de la Fédération française de football (FFF) et président de la Ligue féminine de football professionnel (LFFP).

Mentionnant aussi sa proximité avec la patronne de l'OL Michelle Kang, il a espéré que la nouvelle enceinte puisse accueillir l'équipe féminine d'OL Lyonnes, même si "les choses ne sont pas réglées" pour le moment.

A ses côtés, l'ancien ministre de la Ville Jean-Louis Borloo (2002-2004) a loué le "leadership" de Jean-Michel Aulas, venant s'ajouter, sur la liste des soutiens du candidat, mais dans un tout autre registre, à deux grands noms de l'OL: Karim Benzema et Bafétimbi Gomis.

- "Ca nous influence" -

"Il faut qu'il devienne maire de Lyon parce que c'est sa place", avait déclaré dès décembre dans L'Equipe le Ballon d'or, né et formé à Lyon où il a joué jusqu'à son transfert au Real Madrid en 2009. En janvier sur LCI, Karim Benzema a redit être "de tout coeur" avec Jean-Michel Aulas.

Mardi, "Bafé" Gomis a fait de même dans une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux du favori des sondages. "Je pense qu'il fera un très, très grand maire et qu'il redonnera de la fierté et de la sécurité" à la ville, y déclare l'ancien international français, qui a évolué de 2009 à 2014 au sein du club lyonnais.

Ces déclarations ont fait mouche auprès des jeunes de La Duchère qui, comme tous les amateurs de foot de la ville, savent gré à Jean-Michel Aulas d'avoir fait passer l'OL de la 2e division à la place de champion de France, sans discontinuer de 2002 à 2008.

"Depuis tout petit, on le connaît M. Aulas", explique à l'AFP Mahrez, 20 ans, qui ne souhaite pas communiquer son patronyme. Ravi d'avoir eu un selfie avec "JMA", il est prêt à voter pour lui en mars. S'il gagne face au maire écologiste sortant Grégory Doucet, "on espère du changement dans Lyon et dans le quartier".

A la sortie du lycée, Asirem Moumeni, 17 ans, reconnaît que l'intervention "de joueurs comme Benzema qui nous représentent, ça nous influence".

Karim Benzema, qui vient de signer un contrat avec le club saoudien Al-Hilal, reste très populaire dans les banlieues de Lyon et dispose d'une immense fresque à son effigie sur un immeuble le long du périphérique.

"Etant donné la grandeur du personnage de Jean-Michel Aulas dans la ville, quand on est loin de la vie politique, ça peut nous en rapprocher", ajoute son camarade Jessime Bousnina, 17 ans.