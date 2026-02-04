 Aller au contenu principal
Cerebras Systems atteint 23,1 milliards de dollars de valorisation après une levée d'un milliard
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 20:15

Cerebras Systems, spécialiste des puces pour l'intelligence artificielle, a levé 1 milliard de dollars lors d'un tour de table annoncé mercredi, portant sa valorisation à 23,1 milliards de dollars. Cette opération marque un quasi-triplement de sa valeur en un peu plus de quatre mois, après une précédente levée équivalente en septembre, alors que l'entreprise était valorisée à 8,1 milliards. Le financement a été mené par Tiger Global, avec la participation de Benchmark, Coatue, AMD et du fonds 1789 Capital, soutenu entre autres par Donald Trump Jr.

Ce nouvel afflux de capitaux illustre l'appétit persistant des investisseurs pour les acteurs clés de l'infrastructure IA, dans un contexte de course mondiale aux capacités de calcul. La technologie de Cerebras, fondée sur des puces "wafer-scale" conçues pour l'entraînement et l'inférence de grands modèles d'IA, suscite un intérêt croissant de la part de clients stratégiques comme OpenAI, avec qui elle a récemment conclu un accord commercial. La start-up californienne est désormais perçue comme une alternative crédible à Nvidia , dont la domination pousse de nombreux acteurs à diversifier leurs fournisseurs.

Alors que Nvidia aurait approché Cerebras pour une potentielle acquisition, la société a décliné les discussions. Ce choix renforce son positionnement comme acteur indépendant au sein d'un marché en forte concentration. Cette levée est aussi la première depuis le retrait par Cerebras de son projet d'introduction en Bourse en octobre. Dans un environnement où les financements privés restent abondants, l'entreprise entend poursuivre sa croissance en restant hors des marchés cotés, à l'image de nombreuses start-up du secteur IA.

