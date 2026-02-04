Cerebras Systems atteint 23,1 milliards de dollars de valorisation après une levée d'un milliard
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 20:15
Ce nouvel afflux de capitaux illustre l'appétit persistant des investisseurs pour les acteurs clés de l'infrastructure IA, dans un contexte de course mondiale aux capacités de calcul. La technologie de Cerebras, fondée sur des puces "wafer-scale" conçues pour l'entraînement et l'inférence de grands modèles d'IA, suscite un intérêt croissant de la part de clients stratégiques comme OpenAI, avec qui elle a récemment conclu un accord commercial. La start-up californienne est désormais perçue comme une alternative crédible à Nvidia , dont la domination pousse de nombreux acteurs à diversifier leurs fournisseurs.
Alors que Nvidia aurait approché Cerebras pour une potentielle acquisition, la société a décliné les discussions. Ce choix renforce son positionnement comme acteur indépendant au sein d'un marché en forte concentration. Cette levée est aussi la première depuis le retrait par Cerebras de son projet d'introduction en Bourse en octobre. Dans un environnement où les financements privés restent abondants, l'entreprise entend poursuivre sa croissance en restant hors des marchés cotés, à l'image de nombreuses start-up du secteur IA.
Valeurs associées
|175,1800 USD
|NASDAQ
|-2,86%
A lire aussi
-
Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a dit mercredi "regretter" d'avoir nommé Peter Mandelson comme ambassadeur à Washington, l'accusant d'avoir "menti" sur ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, et a accepté sous la pression de publier les ... Lire la suite
-
La dépression Leonardo, septième tempête depuis le début de l'année, a frappé mercredi la péninsule ibérique avec des précipitations de plus de 40 cm, faisant un mort au Portugal et entraînant l'évacuation de milliers de personnes, ainsi que la paralysie du trafic ... Lire la suite
-
L'émissaire de Donald Trump à Minneapolis a annoncé mercredi le retrait immédiat de 700 policiers de l'immigration, après des semaines de tensions dans cette ville marquée par la mort de deux manifestants, au moment où le président américain envisage une "approche ... Lire la suite
-
Des bombardements israéliens ont fait 24 morts mercredi à Gaza, selon les services de santé, tandis que l'armée a affirmé avoir riposté à des tirs et tué plusieurs combattants palestiniens, malgré le fragile cessez-le-feu en place depuis le 10 octobre. Le poste ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer