Selon Bloomberg News, Roku serait en pourparlers en vue d'une vente, qui pourrait inclure un partenariat avec un groupe de médias

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 2 et 3, évolution du cours de l'action au paragraphe 2)

La plateforme de streaming Roku ROKU.O serait en pourparlers en vue de sa cession, y compris dans le cadre d'un éventuel rapprochement avec un groupe de médias, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

La société, dont l'action a bondi de 22 %, serait en pourparlers avec au moins une entreprise médiatique américaine au sujet d'une éventuelle fusion, mais aucune décision définitive n'aurait encore été prise concernant une éventuelle vente, selon l'article.

Roku n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Il n'est pas certain que ces discussions aboutissent à une transaction, selon l'article.