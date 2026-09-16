Selon Bloomberg News, les banques accordent un prêt de 22 milliards de dollars pour des puces à Blackstone et à la coentreprise cloud d'Alphabet

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Un groupe de dix banques accorde un prêt de 22 milliards de dollars pour des puces pour soutenir Crux AI, la nouvelle coentreprise cloud de Blackstone BX.N et Alphabet GOOGL.O , a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.