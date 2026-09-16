Selon Bloomberg News, les banques accordent un prêt de 22 milliards de dollars à Blackstone et à la coentreprise cloud d'Alphabet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations aux paragraphes 3 à 5, mise à jour des informations au paragraphe 7)

Un groupe de dix banques accorde un prêt de 22 milliards de dollars à Crux AI, la nouvelle entreprise de cloud computing de Blackstone BX.N et d'Alphabet

GOOGL.O , a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Parmi ces banques figurent Goldman Sachs Group GS.N , Sumitomo Mitsui Banking Corp, Barclays BARC.L , BNP Paribas SA et la Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO , précise l'article.

Google et Blackstone avaient annoncé en mai la création de cette coentreprise, indiquant qu’ils allaient former une activité cloud destinée à répondre à la demande croissante de services informatiques liés à l’IA.

Blackstone investirait initialement 5 milliards de dollars en fonds propres pour contribuer à la mise en service de 500 mégawatts de capacitéde centres de données en 2027, une expansion supplémentaire étant prévue.

Cette joint-venture intervient alors que les entreprises technologiques augmentent leurs dépenses en centres de données, en énergie et en puces spécialisées pour soutenir les applications d’IA.

Selon le rapport, la dette servira à acquérir les “Tensor Processing Units” (TPU) sur mesure de Google et sera garantie par la valeur de ces puces ainsi que par les contrats clients de Crux AI.

Blackstone, Alphabet, Goldman Sachs, BNP, Barclays, la Banque de Nouvelle-Écosse et Sumitomo Mitsui Banking Corp n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.