Selon Bloomberg News, le consortium Advent-Stripe aurait renoncé à racheter PayPal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la réponse d'Advent au paragraphe 2 et le contexte)

Un consortium regroupant la société de rachat Advent et le prestataire de services de paiement Stripe a décidé de renoncer à son projet de rachat de PayPal, pionnier de la fintech PYPL.O , a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier .

PayPal, Stripe et Advent ont refusé de commenter l’article de Bloomberg. La société de paiement, qui fut autrefois le fleuron de la technologie financière américaine, avait reçu une offre à 60,50 dollars par action de la part de Stripe et de la société de capital-investissement Advent International, ce qui la valorisait à plus de 53 milliards de dollars , avait rapporté Reuters en juillet, citant des sources.

Cette offre ne représente qu’une fraction de la valorisation d’environ 360 milliards de dollars dont bénéficiait PayPal en 2021, alors qu’elle était la coqueluche de la période pandémique. Le conseil d’administration de PayPal a jugé cette offre publique d’achat insuffisante et a déclaré qu’elle se heurtait à des obstacles réglementaires et financiers, comme l’avait précédemment rapporté Reuters. PayPal n’a pas encore répondu officiellement à cette proposition.

Block XYZ.N , Stripe et Advent avaient initialement approché PayPal ensemble en avril, mais Block s’est retiré du consortium avant que Stripe et Advent n’aient soumis leur offre. L'offre du consortium intervient alors que PayPal, fondé à la fin des années 1990, peine depuis quelques années à rivaliser avec des concurrents tels qu’Apple Pay et Google Pay, la direction s’efforçant de relancer le cours de son action en baisse dans un contexte de ralentissement de la croissance.

Après avoir succédé à Alex Chriss en mars, le directeur général de PayPal, Enrique Lores, a lancé un vaste plan de redressement visant à simplifier le prestataire de services de paiement et à recentrer ses efforts sur la croissance. En avril, la société a scindé ses activités en trois entités couvrant respectivement le paiement en ligne, les services financiers aux particuliers (Venmo) et les paiements et cryptomonnaies, tout en procédant à une série de changements au sein de la direction.