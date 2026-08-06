Selon Bloomberg News, Alphabet cherche à lever jusqu'à 25 milliards de dollars grâce à sa dernière émission obligataire

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Alphabet GOOGL.O envisage de lever jusqu'à 25 milliards de dollars grâce à sa dernière émission obligataire aux États-Unis, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.