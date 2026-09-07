Selon Bloomberg, Goldman Sachs estime que le prix du pétrole pourrait atteindre 120 dollars le baril si les attaques contre des navires au Moyen-Orient s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Goldman Sachs a déclaré que les cours du pétrole pourraient grimper jusqu'à 120 dollars le baril si les attaques contre le transport maritime au Moyen-Orient se multipliaient, et a recommandé de miser sur le gaz naturel et le diesel pour tirer profit de cette situation, a rapporté dimanche Bloomberg News.
"Les événements de ces derniers jours laissent effectivement penser que le risque d'une extension et d'une intensification des perturbations du transport maritime est réel", a déclaré Daan Struyven, codirecteur de la recherche mondiale sur les matières premières, lors d'une interview accordée à Bloomberg TV.
Par ailleurs, la banque a indiqué que le prix du pétrole pourrait chuter à 80 dollars le baril si les exportations de la région revenaient à des niveaux normaux, a rapporté Bloomberg, citant Struyven.
Les cours du pétrole ont poursuivi leur hausse, les frappes réciproques entre les États-Unis et l’Iran visant des navires naviguant dans le détroit d’Ormuz et dans d’autres zones ayant renforcé les craintes d’une perturbation prolongée de l’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient. O/R
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