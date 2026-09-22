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Mené au bout de 2 minutes, le PSG revient de Madrid avec un bon point en Ligue des champions
information fournie par So Foot 22/09/2026 à 23:01
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Mené au bout de 2 minutes, le PSG revient de Madrid avec un bon point en Ligue des champions

Mené au bout de 2 minutes, le PSG revient de Madrid avec un bon point en Ligue des champions

Real Madrid 1-1 PSG

Buts : Felicia Schröder (2e) pour les Madrilènes, Sakina Karchaoui (74 e ) pour Paris

Les féminines du PSG font déjà mieux que la saison dernière. Éliminées dès la phase de ligue avec quatre défaites d’entrée et un seul point en cinq matchs, les Parisiennes ont cette fois pris un bon point dès la première journée de Ligue des champions sur la pelouse du Real Madrid (1-1) malgré une entame catastrophique.…

LL pour SOFOOT.com

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