Mené au bout de 2 minutes, le PSG revient de Madrid avec un bon point en Ligue des champions
Real Madrid 1-1 PSG
Buts : Felicia Schröder (2e) pour les Madrilènes, Sakina Karchaoui (74 e ) pour Paris
Les féminines du PSG font déjà mieux que la saison dernière. Éliminées dès la phase de ligue avec quatre défaites d’entrée et un seul point en cinq matchs, les Parisiennes ont cette fois pris un bon point dès la première journée de Ligue des champions sur la pelouse du Real Madrid (1-1) malgré une entame catastrophique.…
LL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer