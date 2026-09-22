Le Comité technique arbitral se prononce sur les supposées erreurs du derby madrilène

Le Comité technique arbitral se prononce sur les supposées erreurs du derby madrilène

Ce n’est pas ça qui risque d’apaiser le Real Madrid. Dans le cadre de son « Tiempo de Revisión », le Comité technique arbitral (CTA) espagnol a analysé les différentes situations litigieuses qui ont fait polémique dimanche après-midi lors du derby entre l’Atlético Madrid et le Real Madrid, remporté 2-1 par les Colchoneros à domicile.

Parmi les actions qui ont fait enrager José Mourinho et les siens, une vilaine faute de Kang-in Lee sur Federico Valverde, qui a pu finir la rencontre mais souffre d’une « grave blessure » à la cheville gauche. L’ex-Parisien méritait-il carton rouge ?…

LL pour SOFOOT.com