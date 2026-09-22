Le Comité technique arbitral se prononce sur les supposées erreurs du derby madrilène
Ce n’est pas ça qui risque d’apaiser le Real Madrid. Dans le cadre de son « Tiempo de Revisión », le Comité technique arbitral (CTA) espagnol a analysé les différentes situations litigieuses qui ont fait polémique dimanche après-midi lors du derby entre l’Atlético Madrid et le Real Madrid, remporté 2-1 par les Colchoneros à domicile.
Parmi les actions qui ont fait enrager José Mourinho et les siens, une vilaine faute de Kang-in Lee sur Federico Valverde, qui a pu finir la rencontre mais souffre d’une « grave blessure » à la cheville gauche. L’ex-Parisien méritait-il carton rouge ?…
LL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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