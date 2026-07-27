Selon Benchmark, la commercialisation de l'informatique quantique s'accélère

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27 juillet - ** Selon Benchmark, la commercialisation de l'informatique quantique à court terme est solide et s'accélère; cependant, le rêve d'une machine "tolérante aux pannes" capable de résoudre tous les problèmes est encore dans plusieurs années

** Reprend la couverture des titres IonQ IONQ.N , D-Wave Quantum QBTS.O et Rigetti Computing RGTI.O avec une recommandation "acheter"

** L'action RGTI progresse de 8,4% à 15,35 $; QBTS bondit de 14,3% à 18,53 $ et IONQ gagne 8,2% à 35,52 $

** Le gouvernement américain s’implique davantage en tant qu’investisseur direct, avec une allocation de 2 milliards de dollars au titre du CHIPS Act destinée à l’"écosystème de l’informatique quantique", IBM devant à lui seul recevoir environ 1 milliard de dollars

** RGTI annonce qu’il s’associera à HPE HPE.N et au Pittsburgh Supercomputing Center pour construire "TangleLab", un banc d’essai hybride de supercalcul quantique-classique conçu pour soutenir la recherche et l’enseignement en sciences de l’information quantique

** Le secteur de l’informatique quantique pourrait connaître une vague de consolidation, selon une société de courtage