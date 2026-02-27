Selon Baker Hughes, les foreurs américains réduisent le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz pour la première fois en six semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2 à 4) par Scott DiSavino

Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont réduit cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel pour la première fois en six semaines, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a diminué d'une unité pour atteindre 550 au cours de la semaine du 27 février, soit le niveau le plus bas depuis la fin janvier. BHGUSWTT

BHGUSOILDRLW BHGUSGASDRLW

Selon Baker Hughes, la baisse de cette semaine réduit le nombre total d'appareils de forage de 43, soit 7 % de moins qu'à la même époque l'année dernière.

Baker Hughes a déclaré que les plates-formes pétrolières ont diminué de deux pour atteindre 407 cette semaine, leur plus bas niveau depuis décembre, tandis que les plates-formes gazières ont augmenté d'un pour atteindre 134, leur plus haut niveau depuis juillet 2023.

Le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers a diminué d'environ 7 % en 2025, 5 % en 2024 et 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole américain a incité les entreprises énergétiques à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production.

La société de services financiers TD Cowen a indiqué que 17 des 21 sociétés d'exploration et de production qu'elle suit ont déclaré qu'elles prévoyaient de dépenser environ 1 % de moins en dépenses d'investissement en 2026 qu'en 2025.

Ce chiffre est à comparer à une baisse d'environ 4 % en 2025, à des dépenses à peu près stables en 2024 par rapport à l'année précédente, et à des augmentations de 27 % en 2023, 40 % en 2022 et 4 % en 2021.

Alors que les prix du brut au comptant aux États-Unis devraient baisser pour la quatrième année consécutive en 2026, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) a prévu que la production de brut se maintiendrait à 13,6 millions de barils par jour en 2026, ce qui correspondrait au record de 2025.

En ce qui concerne le gaz, l'EIA a prévu que la production passerait d'un niveau record de 107,6 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 110,0 bcfd en 2026, avec des prix au comptant au point de référence Henry Hub en Louisiane qui devraient augmenter d'environ 22 % en 2026. NGAS/POLL