Le Pakistan bombarde Kaboul et déclare "une guerre ouverte"

Des membres des forces talibanes se tiennent près d'un canon dans la province de Khost, le 27 février 2027 dans l'est de l'Afghanistan ( AFP / STR )

Le Pakistan a bombardé vendredi plusieurs grandes villes afghanes, dont la capitale Kaboul, le gouvernement pakistanais ayant déclaré une "guerre ouverte" aux autorités talibanes à la suite d'une offensive afghane lancée la veille à sa frontière.

Longtemps proches, le Pakistan, puissance nucléaire, et l'Afghanistan s'affrontent sporadiquement depuis que les dirigeants talibans ont repris le contrôle de Kaboul en août 2021.

Le Pakistan accuse les autorités afghanes d'abriter des activistes armés qui lancent des attaques sur le territoire pakistanais, ce que l'Afghanistan dément.

La plupart de ces hostilités ont été revendiquées par les talibans pakistanais (TTP), groupe armé qui se réclame de la même idéologie que les talibans afghans.

Des coups de feu et des tirs d'artillerie ont été entendus vendredi par des journalistes de l'AFP en territoire afghan, près du poste-frontière stratégique de Torkham, l'un des rares restés ouverts entre Afghanistan et Pakistan.

Un char de l'armée pakistanaise est stationné à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, à Chaman, le 27 février 2026 ( AFP / Abdul BASIT )

Près du poste-frontière, le camp d'Omari, qui accueille des Afghans rapatriés en masse du Pakistan, a essuyé des tirs nocturnes, poussant des personnes à fuir.

"J'ai vu du sang, (des tirs) ont blessé deux ou trois enfants et deux ou trois femmes", a déclaré vendredi à l'AFP Gander Khan, rapatrié afghan de 65 ans.

Les heurts se sont intensifiés dernièrement. Depuis les combats d'octobre, qui ont fait 70 morts de part et d'autre, la frontière commune reste largement fermée.

-"Guerre ouverte"-

Le Pakistan a frappé dans la nuit plusieurs sites afghans dont les villes de Kaboul et Kandahar et la province frontalière de Paktia (est). Une "réponse appropriée" à l'attaque afghane de la veille, selon le ministre pakistanais de l'Intérieur Mohsin Naqvi.

Des soldats pakistanais patrouillent près du point de passage frontalier entre le Pakistan et l'Afghanistan à Chaman, le 27 février 2026 ( AFP / Abdul BASIT )

"Notre patience a atteint ses limites. C'est désormais la guerre ouverte entre nous et vous", a déclaré le ministre de la Défense pakistanais, Khawaja Asif, sur X.

"Nos troupes ont toute la capacité nécessaire pour écraser toute ambition agressive", a renchéri le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, sur le compte X de son gouvernement.

A Kandahar, Zabihullah Mujahid, porte-parole des autorités talibanes, a répondu que son gouvernement souhaitait résoudre le conflit par le "dialogue".

"Nous avons insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d'une solution pacifique et souhaitons toujours que le problème soit résolu par le dialogue", a déclaré M. Mujahid lors d'une conférence de presse. Et d'ajouter : "A l'heure actuelle, des avions de reconnaissance pakistanais, survolent l'espace aérien afghan".

La ville de Kaboul, le 27 février 2026 en Afghanistan ( AFP / Wakil KOHSAR )

Des journalistes de l'AFP à Kaboul ont entendu plusieurs violentes explosions, ainsi que des avions de chasse tôt vendredi jusqu'à l'aube.

A Kandahar (sud), où réside le chef suprême des talibans Hibatullah Akhundzada, un autre journaliste de l'AFP a également indiqué avoir entendu des avions.

Les rues de Kaboul étaient calmes après le lever du jour, en ce vendredi du mois de ramadan. Des journalistes de l'AFP n'ont pas observé de présence renforcée des forces de sécurité dans la ville ni aux points de contrôle.

En réponse aux bombardements nocturnes, les autorités talibanes ont annoncé vendredi de nouvelles frappes à "grande échelle contre des positions" pakistanaises.

- Poste-frontière -

Jeudi, l'armée afghane avait lancé des "attaques massives" à la frontière, en riposte à des bombardements pakistanais le week-end dernier.

Des membres des forces de sécurité talibanes montent la garde près du poste frontière de Torkham, entre l'Afghanistan et le Pakistan, dans la province de Nangarhar, le 27 février 2026 ( AFP / Aimal Zahir )

Islamabad avait assuré vouloir viser des camps "terroristes" en réponse à des attentats-suicides au Pakistan. Selon une source sécuritaire pakistanaise, "plus de 80" membres de groupes armés ont été tués dans ces bombardements.

Le gouvernement taliban a confirmé vendredi les frappes pakistanaises.

Le ministère afghan de la Défense a indiqué que huit de ses soldats avaient été tués lors de l'offensive terrestre de jeudi.

Le chef du service de communication de l'armée pakistanaise, le général Ahmed Sharif Chaudhry, a déclaré aux journalistes vendredi que "274 membres du régime taliban et terroristes" avaient été tués, ainsi que 12 soldats pakistanais lors des dernières opérations.

Des blessées dans un hôpital de Jalalabad, après qu'un obus de mortier pakistanais a touché un campement accueillant des personnes revenant du Pakistan, lors d'affrontements entre forces pakistanaises et forces de sécurité talibanes près du poste frontière de Torkham, dans la province de Nangarhar, le 27 février 2026 ( AFP / Aimal Zahir )

Il est difficile de vérifier de manière indépendante les bilans des pertes annoncés par chacune des parties.

Le ministère pakistanais de l'Information a accusé l'Afghanistan d'avoir "ouvert le feu unilatéralement".

- Offres de médiation -

Selon la mission de l'ONU en Afghanistan, les bombardements du week-end dernier, les plus importants depuis octobre, ont tué au moins 13 civils. Le gouvernement taliban a affirmé qu'au moins 18 personnes avaient péri.

Un homme lit un journal relatant les affrontements transfrontaliers entre le Pakistan et l'Afghanistan, le 27 février 2026 à Islamabad, au Pakistan ( AFP / Farooq NAEEM )

Avec ces frappes nocturnes, "le Pakistan semble avoir étendu ses frappes, qui ne visent plus seulement le TTP (talibans pakistanais) mais désormais aussi le régime taliban", a observé sur X Michael Kugelman, spécialiste de l'Asie du Sud, notant une "escalade significative et dangereuse".

Une brève trêve entérinée le 19 octobre avait été jugée caduque neuf jours plus tard par Islamabad qui avait accusé l'Afghanistan d'orchestrer des attentats menés par les TTP.

Depuis, des cycles de négociations ont échoué à désamorcer le conflit, même si une intervention de l'Arabie saoudite a permis de faciliter la libération de trois soldats pakistanais capturés par les Afghans en octobre.

Les ministères iranien, puis chinois, des Affaires étrangères ont proposé vendredi d'œuvrer à la médiation entre les deux pays voisins.

Les chefs de la diplomatie saoudienne et pakistanaise se sont aussi entretenus au téléphone des moyens "de réduire les tensions" dans la région, selon un communiqué publié vendredi par Ryad.