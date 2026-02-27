Wall Street termine en baisse face aux doutes sur l'IA

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 25 février 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé dans le rouge vendredi, à nouveau crispée par les craintes d'un chamboulement provoqué par l'intelligence artificielle (IA) et sur fond d'inflation tenace, dans une séance où Paramount s'est envolée avec la perspective de l'acquisition de Warner Bros Discovery.

L'indice Nasdaq a reculé de 0,92%, le Dow Jones a cédé 1,05% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,43%.

"L'IA, qui a dopé le marché l'année dernière, pèse aujourd'hui sur les cours", résume auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

"Les craintes se propagent, car nous ne savons pas quel sera exactement l'impact de l'intelligence artificielle" sur l'économie, poursuit l'analyste.

Dernier exemple en date: l'annonce du licenciement de 40% des effectifs du spécialiste des systèmes de paiement Block (ex-Square).

L'entreprise fondée par Jack Dorsey - cocréateur et ancien patron de Twitter - a justifié cette décision par le déploiement en interne de l'IA.

Si le titre s'est envolé de plus de 16% à Wall Street, des analystes s'inquiètent d'un bouleversement plus profond sur le long terme.

"Les actions des éditeurs de logiciels ont été malmenées ces dernières semaines", rappelle Adam Sarhan, plombés par la perspectif d'un impact négatif de l'IA sur leur modèle économique.

Et les doutes persistent aussi quant aux perspectives de retour sur investissement des dépenses massives consacrées à l'IA par les acteurs de la tech.

La place américaine a également pâti vendredi d'une hausse supérieure aux attentes des coûts de production des entreprises aux Etats-Unis en janvier.

Sur un mois, l'indice des prix à la production (PPI) a augmenté de 0,5% (contre 0,4% en décembre), alors que les investisseurs tablaient sur un ralentissement.

"Toute donnée suggérant une hausse de l'inflation est mauvaise pour les marchés" remarque M. Sarhan, car elle annonce une possible pause dans le cycle de baisse des taux de la banque centrale américaine.

Wall Street voit généralement d'un bon oeil la perspective d'un assouplissement monétaire, de nature à stimuler la croissance des entreprises.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l'Etat américain à 10 ans se détendait par rapport à la clôture la veille, à 3,95% vers 21H15 GMT contre 4,00%.

Le deux ans, plus sensible à la conjoncture, à même touché un plus bas depuis 2022, évoluant autour de 3,38%.

"Les investisseurs se tournent vers des actifs refuges", notamment "face aux tensions géopolitiques persistantes" entre les Etats-Unis et l'Iran, observent les analystes de Briefing.com.

Côté entreprises, l'action du groupe de cinéma et de télévision Paramount Skydance s'est envolée de 20,84% à 13,51 dollars, les investisseurs applaudissant la perspective de l'acquisition de son concurrent Warner Bros Discovery, après une longue bataille avec Netflix .

Celle de Warner Bros a reculé de 2,19%, le titre Netflix bondissant de 13,75%.

Le fabricant d'ordinateurs et serveurs Dell a été propulsé (+21,82% à 147,95 dollars), porté par ses résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes, notamment un bénéfice net par action de 3,89 dollars contre 3,53 dollars escompté.

Le spécialiste de l'informatique à distance ("cloud") CoreWeave (-18,51% à 79,56 dollars) a été sanctionné pour avoir fait moins bien qu'attendu lors des trois derniers mois de 2025. L'entreprise a aussi communiqué des prévisions qui ont déçu le marché.

L'application d'apprentissage des langues Duolingo a glissé (-14,01% à 101,00 dollars) malgré des résultats trimestriels au-dessus des attentes, les investisseurs ayant plutôt retenu ses prévisions en-deçà des attentes.

Nasdaq