Selon Baker Hughes, les foreurs américains ajoutent des plates-formes pétrolières et gazières pour la première fois en trois semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott DiSavino

Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont ajouté cette semaine des plates-formes de forage de pétrole et de gaz naturel pour la première fois en trois semaines, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a augmenté de 1 à 544 au cours de la semaine du 23 janvier. BHGUSWTT

Malgré l'augmentation du nombre d'appareils de forage cette semaine, Baker Hughes a déclaré que le nombre total d'appareils de forage était encore en baisse de 32, soit 5,6 % par rapport à la même période l'année dernière.

Baker Hughes indique que le nombre d'appareils de forage pétrolier a augmenté de 1 pour atteindre 411 cette semaine, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier est resté inchangé à 122.

Le nombre d'appareils de forage pour le pétrole et le gaz a diminué d'environ 7 % en 2025, 5 % en 2024 et 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole aux États-Unis a incité les entreprises du secteur de l'énergie à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette que sur l'augmentation de la production.

Les prix au comptant du pétrole brut américain devant baisser pour la quatrième année consécutive en 2026, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) a prévu que la production de pétrole brut passerait d'un niveau record de 13,61 millions de barils par jour (bpd) en 2025 à environ 13,59 millions de bpd en 2026.

En ce qui concerne le gaz, l'EIA a prévu que la production passerait d'un niveau record de 107,4 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 108,8 bcfd en 2026, même si les prix au comptant au point de référence Henry Hub devraient diminuer d'environ 2 % en 2026. NGAS/POLL