Selon Baker Hughes, les foreurs américains ajoutent des plates-formes pétrolières et gazières pour la deuxième semaine consécutive

Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont ajouté cette semaine des plates-formes pétrolières et gazières pour la deuxième semaine consécutive, a indiqué mardi la société de services énergétiques Baker Hughes

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a augmenté d'une unité pour atteindre 546 au cours de la semaine du 30 décembre, son plus haut niveau depuis le 12 décembre. BHGUSWTT

Baker Hughes a publié le rapport sur le nombre d'appareils de forage avec quelques jours d'avance en raison des vacances du jour de l'An.

Malgré l'augmentation du nombre d'appareils de forage cette semaine, Baker Hughes a indiqué que le nombre total était toujours inférieur de 43 appareils de forage, soit 7,3 % de moins qu'à la même période l'an dernier. Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage pétrolier a augmenté de trois pour atteindre 412 cette semaine, son niveau le plus élevé depuis le 12 décembre, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a diminué de deux pour atteindre 125, son niveau le plus bas depuis le 14 novembre.

Le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers a diminué d'environ 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole CLc1 et du gaz NGc1 aux États-Unis au cours des deux dernières années a incité les entreprises du secteur de l'énergie à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production. Même si les analystes prévoient que les prix au comptant du pétrole brut aux États-Unis diminueront pour la troisième année consécutive en 2025, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) prévoit que la production de pétrole brut passera d'un niveau record de 13,2 millions de barils par jour (bpd) en 2024 à environ 13,6 millions de barils par jour en 2025.

En ce qui concerne le gaz, l'EIA a prévu que la production et la demande américaines atteindraient toutes deux des niveaux record en 2025. NGAS/POLL L'EIA prévoit que la production de gaz sec passera de 103,2 milliards de pieds cubes par jour en 2024 à 107,7 milliards de pieds cubes par jour en 2025 et 109,1 milliards de pieds cubes par jour en 2026. Ce chiffre est à comparer au record de 103,6 milliards de pieds cubes par jour atteint en 2023.