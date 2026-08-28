Selon Baker Hughes, les entreprises énergétiques américaines ont maintenu le nombre de plateformes de forage inchangé au cours de la dernière semaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les entreprises énergétiques américaines ont maintenu inchangé le nombre total d'appareils de forage au cours de la dernière semaine, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.
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