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Selon Baker Hughes, les entreprises énergétiques américaines ont maintenu le nombre de plateformes de forage inchangé au cours de la dernière semaine
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 19:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les entreprises énergétiques américaines ont maintenu inchangé le nombre total d'appareils de forage au cours de la dernière semaine, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

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