Selon Baker Hughes, les entreprises énergétiques américaines ont maintenu le nombre de plateformes de forage inchangé au cours de la dernière semaine

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Les entreprises énergétiques américaines ont maintenu inchangé le nombre total d'appareils de forage au cours de la dernière semaine, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.