Selon Baker Hughes, les entreprises énergétiques américaines ont maintenu le nombre d'appareils de forage inchangé cette semaine

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Les entreprises énergétiques américaines ont maintenu le nombre d'appareils de forage inchangé cette semaine, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.