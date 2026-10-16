Wall Street termine dans le rouge, rattrapée par les craintes sur l'IA

Un opérateur à la Bourse de New York, le 28 septembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a clôturé en nette baisse vendredi, plombée par un nouveau repli des valeurs technologiques face aux inquiétudes persistantes quant à la rentabilité de l'intelligence artificielle (IA), sur fond de hausse des prix du pétrole.

L'indice Nasdaq -- qui rassemble les grands noms de la tech -- a glissé de 2,14%, l'indice élargi S&P 500 a perdu 1,09% et le Dow Jones a lâché 0,34%.

Les analystes de Briefing.com observent "un nouvel accès de faiblesse des valeurs des semi-conducteurs sous l'effet de craintes concernant l'IA."

Le mastodonte Nvidia a perdu 1,43%, Broadcom a chuté de 4,52%, Micron de 5,63% et AMD de 5,95%.

Les géants de la tech américaine, qui avaient été jusqu'ici plutôt épargnés par ces vagues de ventes, ont aussi été sanctionnés, à l'image de Meta (-3,72%), Alphabet (-2,47%) ou Microsoft (-1,93%).

"Les doutes des investisseurs concernant les dépenses massives" du secteur de l'IA, "des valorisations jugées excessives, certaines dynamiques de financement circulaires et la concurrence chinoise" minent la place américaine, résume Jose Torres, analyste d'Interactive Brokers.

Les niveaux d'endettement de certains groupes suscitent de fortes inquiétudes, à l'image des acteurs du "néocloud", qui regroupe des entreprises qui construisent des centres de données optimisés pour l'IA, comme Coreweave (-11,91%), Nebius (-12,18%) ou Oracle (-4,64%).

"Le marché voit bien l'ampleur de leur dette (...), mais il a beaucoup moins de visibilité sur les entreprises non cotées dont les promesses servent de garantie à cet endettement", explique à l'AFP Joe Tigay, gérant de portefeuille pour Equity Armor Investments.

"On paie les intérêts avec des liquidités, pas avec des promesses", poursuit-il.

Les opérateurs attendent désormais de voir si les résultats trimestriels du secteur seront à la hauteur des attentes.

"L'enthousiasme pour l'IA pourrait renaître si les entreprises annoncent des performances positives et font des déclarations encourageantes", estime Jose Torres.

Wall Street a également pâti vendredi d'une nouvelle envolée des prix du pétrole, poussés par des doutes autour de l'accord entre Washington et Moscou portant sur des achats de diesel russe, tandis que les hostilités au Moyen-Orient se poursuivent.

Le baril de Brent de la mer du Nord, référence internationale, a gagné 3,72% et a brièvement touché en séance les 110 dollars pour la première fois depuis mai, ravivant les craintes inflationnistes.

Dans le sillage des prix du pétrole, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l'État américain à échéance dix ans s'est tendu jusqu'à 5,13% contre 5,06% la veille en clôture.

Il a depuis reflué, évoluant autour de 5,09% vers 20H15 GMT.

A la cote, après une ouverture dans le vert, le spécialiste des véhicules électriques Tesla a finalement été boudé (-2,13% à 354,72 dollars) après que son patron, Elon Musk, a dévoilé jeudi soir une voiture qui sera selon lui capable de voler.

Ce véhicule futuriste baptisé "Roadster" est équipé de propulseurs inspirés de ceux des fusées de SpaceX, l'autre entreprise emblématique du multimilliardaire.

Les performances trimestrielles de Tesla sont attendues mercredi.

Le géant pétrolier ExxonMobil a été recherché (+2,46% à 178,98 dollars): le groupe a annoncé qu'il s'attendait à engranger au troisième trimestre 4,5 milliards de dollars supplémentaires par rapport au deuxième trimestre dans sa branche des Produits énergétiques, qui inclut ses activités de raffinage, dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

Nasdaq