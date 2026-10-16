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EN EXCLUSIVITÉ-Le directeur des ventes de Boeing, McMullen, prendra sa retraite, selon une note interne de l'entreprise
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 22:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Brad McMullen, directeur des ventes d'avions de ligne chez Boeing BA.N , prendra sa retraite en décembre. C'est Ryan Weir, actuellement en charge du marché nord-américain, qui lui succédera à l'un des postes les plus en vue du secteur, selon une note de service consultée par Reuters.

McMullen, qui occupe le poste de vice-président senior des ventes et du marketing mondiaux, a mené la reprise commerciale de l'entreprise après un incident survenu en 2024, au cours duquel un bouchon de porte s'était détaché en vol, et était considéré comme un acteur influent dans le rétablissement des relations tendues avec les compagnies aériennes.

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