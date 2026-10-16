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Wall Street termine en nette baisse, plombée par l'IA et le pétrole
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 22:44

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Annonce des taux d'intérêt par Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale, à la Bourse de New York (NYSE), à New York

Annonce des taux d'intérêt par Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale, à la Bourse de New York (NYSE), à New York

La Bourse de New York ‌a fini en nette baisse vendredi, encore une fois plombée par ​les inquiétudes entourant l'endettement des entreprises du secteur de l'intelligence artificielle, mais aussi par une nouvelle hausse des prix du pétrole.

L'indice Dow Jones ​a cédé 0,34%, ou 175,28 points, à 52.002,41 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a ​perdu 84,62 points, soit -1,09%, à 7.659,44 points. Le ⁠Nasdaq Composite a reculé de son côté de 572,99 points, ‌soit -2,14%, à 26.140,034 points.

Sur la semaine, le Nasdaq a cédé près de 4,5% et le S&P-500 près de 2%, ​leur plus forte baisse ‌hebdomadaire depuis juin.

L'indice des valeurs technologiques est plombé ⁠par la crainte que les entreprises d'infrastructures d'IA, lourdement endettées, ne parviennent pas à dégager des bénéfices à temps pour rembourser leurs dettes, d'autant ⁠plus que les ‌coûts d'emprunt devraient augmenter.

CoreWeave, qui est pourtant soutenu par ⁠Nvidia, a chuté de 11,9%, portant sa perte sur les cinq ‌dernières séances à environ 25%.

Broadcom a reculé de 4,5%, ⁠et l’indice PHLX des puces électroniques a perdu 3,8%, ⁠signant une huitième journée ‌consécutive de baisse.

La hausse des cours du pétrole de plus de ​3% en raison des inquiétudes liées ‌à l’approvisionnement au Moyen-Orient a alimenté la nervosité des investisseurs.

"Il règne une certaine crainte sur ​le marché", a déclaré Rob Haworth, stratège en chef des investissements chez U.S. Bank Wealth Management à Seattle. "Les prix élevés du ⁠pétrole, en particulier, ont tendance à peser sur le ratio cours/bénéfice des actions ; je pense donc que les investisseurs préfèrent faire preuve de prudence à l’approche du week-end plutôt que de prendre davantage de risques."

(Rédigé par Noel Randewich à San Francisco et Purvi Agarwal à Bangalore ; ​version française Tangi Salaün)

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