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Selon Baker Hughes, le nombre d'appareils de forage des entreprises énergétiques américaines est resté inchangé la semaine dernière
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 19:27
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions, paragraphes 2 à 7)

Les entreprises énergétiques américaines ont maintenu inchangé le nombre total d'appareils de forage au cours de la dernière semaine, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

Le nombre total de plateformes pétrolières et gazières, un indicateur avancé de la production future, s’est maintenu à 588 au cours de la semaine se terminant le 28 août. BHGUSWTT

BHGUSOILDRLW BHGUSGASDRLW USGSRC=ECI USOIRC=ECI

Baker Hughes a précisé que le nombre total restait en hausse de 52 plateformes, soit 9,7%, par rapport à la même période l'année dernière.

Elle a précisé que le nombre de plateformes pétrolières avait baissé de cinq pour s’établir à 447 cette semaine, tandis que celui des plateformes gazières avait augmenté de cinq pour atteindre 132 et que celui des autres plateformes diverses était resté inchangé à neuf.

Dans le bassin du Permien, le plus grand bassin schisteux producteur de pétrole du pays, situé dans l’ouest du Texas et l’est du Nouveau-Mexique, le nombre de plateformes est resté inchangé à 267.

Au Texas, l’État comptant le plus grand nombre d’appareils de forage, leur nombre a augmenté d’une unité pour atteindre 282, soit le niveau le plus élevé depuis février 2025.

Le nombre d’appareils de forage pétroliers et gaziers a baissé de 7% en 2025, de 5% en 2024 et de 20% en 2023, les prix en baisse du pétrole CLc1 aux États-Unis ayant incité les entreprises du secteur de l’énergie à se concentrer davantage sur l’augmentation des rendements pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l’augmentation de la production.

Toutefois, les cours au comptant du brut américain West Texas Intermediate devraient remonter en 2026 en raison des perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient liées à la guerre en Iran, après avoir baissé en 2023, 2024 et 2025.

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