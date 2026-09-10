Selon Alcoa, la réduction des droits de douane canadiens ne suffira pas à elle seule à faire baisser la prime sur l'aluminium américain

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La forte prime payée pour l’aluminium aux États-Unis ne baissera pas de manière significative, même si Washington réduisait de moitié les droits de douane sur le métal en provenance du Canada voisin, car les importations en provenance d’autres pays resteront nécessaires, a déclaré jeudi le directeur financier d’Alcoa, AA.N .

Le prix que les consommateurs américains paient en plus du cours de référence du London Metal Exchange CMAL3 pour l’aluminium physique, connu sous le nom de “prime du Midwest”

AUPc1 , est élevé à 1,09 dollar la livre, soit 2 403 dollars la tonne métrique, mais il a légèrement baissé par rapport au record de 1,19 dollar atteint en juin, dans l’espoir que le droit de douane de 50 % sur les importations de matériaux canadiens puisse être réduit de moitié.

S'exprimant lors de la Jefferies Global Industrials Conference à New York, Molly Beerman, directrice financière d'Alcoa, a souligné que les États-Unis devaient importer environ 4 millions de tonnes d'aluminium par an et que le Canada ne pouvait en fournir que 3 millions de tonnes.

“Les États-Unis devant toujours encourager l’importation d’un million de tonnes, même si nous bénéficions d’un tarif favorable avec le Canada, nous ne pensons pas que la prime du Midwest baissera de manière significative”, a déclaré Mme Beerman. “Elle pourrait légèrement diminuer, mais elle ne reviendrait pas aux niveaux d’avant l’instauration des droits de douane.”

Si des allègements ou des dérogations tarifaires sont accordés à d’autres partenaires commerciaux — tels que le Japon, la Corée du Sud ou l’Europe — et que ce dernier million de tonnes est couvert, “on peut alors s’attendre à ce que la prime du Midwest diminue, ce qui annulera pratiquement l’avantage tarifaire”, a déclaré Mme Beerman.

Basée à Pittsburgh, Alcoa produit environ 900 000 tonnes d’aluminium par an au Canada et paie plus d’un milliard de dollars de droits de douane pour en importer la majeure partie aux États-Unis, a précisé Mme Beerman. “Cependant, le Midwest nous compense entièrement cette dépense, tout en nous offrant une marge supplémentaire en raison de la pénurie de tonnage.”

Les approvisionnements en aluminium en provenance du Moyen-Orient, touché par la guerre, étant limités, les clients d’Amérique du Nord et d’Europe “recherchent activement nos produits”, a déclaré Mme Beerman, soulignant que le carnet de commandes d’Alcoa était “pratiquement complet pour le reste de l’année 2026”.