Selon Ackman, les investisseurs particuliers seraient à l'origine de la chute soudaine d'un nouveau fonds fermé

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Le milliardaire Bill Ackman a imputé jeudi aux investisseurs particuliers la chute soudaine, mercredi, du cours de l'action de son fonds fermé récemment coté en bourse, et a déclaré qu'il s'attendait à un rebond du cours.

Le gestionnaire de fonds spéculatifs a également déclaré aux journalistes que ses employés et lui-même avaient injecté des centaines de millions en capitaux dans ce nouveau véhicule.

Parmi les investisseurs institutionnels figuraient son collègue gestionnaire de fonds spéculatifs Marc Lasry et d'autres investisseurs de premier plan, dont le family office de Mark Zuckerberg, directeur général de Meta META.O .