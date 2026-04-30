 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Ackman, les investisseurs particuliers seraient à l'origine de la chute soudaine d'un nouveau fonds fermé
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 19:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le milliardaire Bill Ackman a imputé jeudi aux investisseurs particuliers la chute soudaine, mercredi, du cours de l'action de son fonds fermé récemment coté en bourse, et a déclaré qu'il s'attendait à un rebond du cours.

Le gestionnaire de fonds spéculatifs a également déclaré aux journalistes que ses employés et lui-même avaient injecté des centaines de millions en capitaux dans ce nouveau véhicule.

Parmi les investisseurs institutionnels figuraient son collègue gestionnaire de fonds spéculatifs Marc Lasry et d'autres investisseurs de premier plan, dont le family office de Mark Zuckerberg, directeur général de Meta META.O .

Devises

Valeurs associées

META PLATFORMS
611,9100 USD NASDAQ -8,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank