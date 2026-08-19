Selon ABC, les pressions exercées par la FCC de Trump ont contraint la chaîne à modifier sa programmation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* ABC et sa société mère Disney poursuivent la FCC en justice au sujet de la révision des licences

* Selon ABC, les pressions exercées par la FCC entravent la prise de décision éditoriale

* Les décisions relatives aux licences seront "fondées sur les faits", affirme la FCC

* La FCC nie porter atteinte à la liberté d’expression de Disney

par Dawn Chmielewski et David Shepardson

ABC accuse l'administration du président américain Donald Trump d'avoir recouru à des manœuvres de pression qui ont contraint la chaîne de télévision à faire des compromis en matière de programmation, notamment en s'abstenant d'inviter des candidats politiques dans son célèbre talk-show diffusé en journée, "The View", par crainte de représailles. La chaîne et sa société mère, Disney DIS.N , ont intenté mardi un procès contre la Commission fédérale des communications afin de bloquer l’examen anticipé et inhabituel par l’agence des licences de diffusion de huit chaînes de télévision locales appartenant à Disney. Elles affirment que l’administration cherche illégalement à punir la chaîne pour le contenu de ses émissions et à lui imposer des changements dans sa programmation.

Dans une interview accordée à Reuters, le président de la FCC, Brendan Carr, a nié que l’agence porte atteinte à la liberté d’expression de Disney ou réagisse à l’aversion de Trump pour certains contenus spécifiques. Cette bataille juridique met en lumière les relations houleuses que Trump et son administration entretiennent avec les médias. Depuis 2024, Trump a appelé à plusieurs reprises la FCC à révoquer les licences des chaînes ABC, notamment le mois dernier après que le réseau a refusé de diffuser un discours en prime time qu’il avait prononcé sur la sécurité électorale.

Disney et ABC ont déclaré que les exigences formulées par la FCC au cours du processus de réexamen des licences et les menaces publiques de Trump avaient déjà eu un effet dissuasif sur les décisions éditoriales de la chaîne.

Selon la plainte, la FCC a "mené une campagne de représailles" contre ABC car le président républicain, entre autres griefs, désapprouve sa couverture de l’actualité et s’oppose aux commentaires diffusés à l’antenne par son animateur de fin de soirée, Jimmy Kimmel.

"Notre travail consiste à veiller à ce que les diffuseurs respectent les normes d’intérêt public", a déclaré M. Carr à Reuters, rappelant que le gouvernement accorde depuis longtemps aux chaînes l’utilisation gratuite des ondes en échange de la diffusion de programmes d’intérêt public. "Vous avez conclu un accord avec le peuple américain. Vous savez, respectez votre part du contrat."

"Le président a évidemment tout à fait le droit d’exprimer son point de vue sur ces questions", a déclaré M. Carr, ajoutant que toute décision serait "fondée sur les faits, la loi et le dossier".

Trump a nommé Carr à la FCC en 2017, au cours de son premier mandat présidentiel, et l’a désigné président l’année dernière.

"POLITIQUE D’INTIMIDATION"

"La triste réalité, c’est que cette politique d’intimidation a déjà porté ses fruits, dans une certaine mesure, en forçant les médias et d’autres acteurs à se recroqueviller et à faire profil bas, plutôt que d’agir comme ils le feraient normalement, conformément à leurs droits garantis par le Premier amendement", a déclaré Gabriel Kahn, professeur de journalisme à l’École Annenberg de communication et de journalisme de l’Université de Californie du Sud.

Le premier amendement de la Constitution américaine protège contre toute restriction de la liberté d’expression par le gouvernement.

"L’administration s’en est prise à la liberté d’expression d’ABC — aux reportages de ses journalistes et aux points de vue diffusés dans ses programmes", indique la plainte.

La FCC, créée par le Congrès en 1934, délivre des licences aux chaînes de télévision locales, dont le renouvellement est généralement requis au bout de huit ans. Les licences des huit chaînes appartenant à Disney — dont certaines parmi les plus rentables, situées dans des villes telles que New York, Los Angeles, Chicago et Houston — n’étaient pas censées expirer avant 2028 ou 2031.

La FCC n’avait pas procédé à des réexamens anticipés de licences, comme celui concernant ces chaînes, depuis un demi-siècle. La FCC a formulé 600 demandes d’informations, qui ont donné lieu à 13 000 pages de documents, et a sollicité des données sur les dons politiques effectués par le personnel.

DES CONSÉQUENCES GRAVES

L’examen des licences par la FCC signifie que le réseau ne peut se permettre "d’ignorer les conséquences de toute décision susceptible de susciter la colère de l’administration ou du président de la FCC", indique la plainte. Par exemple, ABC a décidé de ne pas diffuser le discours de Donald Trump du 16 juillet, dans lequel il a relancé ses attaques de longue date contre la sécurité du système électoral américain . Depuis des années, Donald Trump avance de fausses allégations de fraude électorale généralisée aux États-Unis, notamment concernant sa défaite électorale de 2020 face au démocrate Joe Biden. ABC a plutôt choisi de diffuser le discours en direct sur sa plateforme de streaming — ce qu’elle a déclaré ne pas faire habituellement — car elle "a pris en compte le risque de représailles de la part de l’administration" suite à sa décision de ne pas le diffuser en direct. NBC n’a pas non plus diffusé le discours de Trump en direct. Par la suite, Trump a réclamé que les deux chaînes se voient retirer leurs licences .

"LES INVITÉS DE THE VIEW" "The View", une émission animée par un panel régulier de femmes discutant de l’actualité et du divertissement en compagnie d’invités, n’a pas accueilli de candidat politique depuis février, date à laquelle James Talarico, un démocrate candidat au Sénat américain au Texas, y avait fait une apparition , selon la plainte.

"Historiquement, les décisions concernant les candidats ou personnalités publiques à inviter étaient prises uniquement en fonction de l’intérêt médiatique, de l’intérêt du public et de la programmation", indique la plainte.

La plainte précise qu’à la lumière de l’examen minutieux mené par la FCC, "ABC doit désormais évaluer toute invitation adressée à un candidat politique en fonction de ses conséquences potentielles".

Trump lui-même a participé à plusieurs reprises à l’émission "The View" par le passé. Le vice-président de Trump, JD Vance, y a participé en juin, bien qu’il ne fût pas candidat à une fonction élective à l’époque.

L’intervention de Talarico a déclenché une enquête de la FCC visant à déterminer si elle enfreignait les règles fédérales d’"égalité de temps d’antenne", qui imposent aux diffuseurs d’accorder les mêmes opportunités à tous les candidats éligibles. En 2022, sous l’administration Biden, la FCC avait exempté "The View" de cette règle, le considérant comme une émission d’actualité "authentique".

La FCC a demandé à la chaîne de Houston, détenue par Disney, de lui transmettre l’ensemble des communications entre ses producteurs de rubriques, le producteur exécutif, ses animateurs à l’antenne et l’équipe chargée de la programmation, concernant l’intervention de Talarico. La FCC a également demandé à ABC de divulguer la nature de tous les dons politiques effectués par ses coanimateurs et ses employés à titre individuel, y compris une liste détaillée remontant à quatre ans.

En conséquence, la chaîne est devenue "plus prudente" quant à l’invitation de candidats politiques dans "The View" ou même à la diffusion d’extraits vidéo pouvant être considérés comme des apparitions, indique la plainte.

M. Kahn, de l’Annenberg School, a déclaré que ce procès illustrait la manière dont les agences fédérales sous l’administration Trump ont été "utilisées comme des armes pour s’en prendre à des ennemis présumés".

"La seule option dont disposent des entreprises comme Disney est de s’engager dans de longues et coûteuses procédures judiciaires. Ce ne sont pas des acteurs de bonne foi", a déclaré M. Kahn.