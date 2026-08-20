Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec JD Sports, Aegon, SBO, Hays)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* GTT GTT.PA - Le groupe français d'ingénierie navale a annoncé mercredi avoir reçu une commande de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering 009540.KS pour la conception des cuves de deux méthaniers pour le compte de l'armateur Tsakos Energy Navigation.

* MICHELIN MICP.PA - JP Morgan a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre".

* JD SPORTS JD.L - Le détaillant britannique de vêtements de sport a abaissé jeudi sa prévision de bénéfice, après avoir publié un recul de son chiffre d'affaires sous-jacent au deuxième trimestre, notamment sur son marché clé de l'Amérique du Nord.

* AEGON AEGN.AS - L'assureur vie et gestionnaire d'actifs néerlandais a revu à la hausse jeudi son programme de rachat d'actions prévu pour le second semestre, après avoir fait état d'une génération de capitaux au premier semestre supérieure aux attentes du marché.

* SBO SBOE.VI - Le fournisseur de services et d'équipements pétroliers autrichien a fait état jeudi d'une chute de 46% de son résultat opérationnel semestriel, les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient ayant pesé sur la logistique et les ventes.

* HAYS HAYS.L - Le groupe de recrutement britannique a publié jeudi un résultat d'exploitation annuel supérieur aux attentes du marché, les réductions de coûts et la bonne tenue du recrutement temporaire ayant contribué à compenser la faiblesse du recrutement en CDI dans un contexte économique incertain.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N44B164

(Rédigé par Augustin Turpin et Diana Mandiá, édité par Camille Raynaud)