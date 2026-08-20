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Chine: Le patron d'Evergrande condamné à la prison à vie
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 07:28
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Le siège social du groupe China Evergrande à Shenzhen

Le siège social du groupe China Evergrande à Shenzhen

Un ​tribunal chinois a condamné jeudi le président du ​conseil d'administration du groupe ​immobilier chinois ⁠Evergrande, lourdement endetté, à ‌la prison à vie, a rapporté ​la ‌chaîne de télévision ⁠CCTV.

Hui Ka Yan voit en outre tous ⁠ses ‌biens être confisqués, selon ⁠CCTV.

Le fondateur ‌d'Evergrande avait dû ⁠répondre de huit chefs ⁠d'accusation, ‌notamment de détournement de ​fonds, ‌de fraude lors d'une collecte de ​fonds et d'acceptation illégale ⁠de dépôts du public.

(Rédaction de Pékin et Clare Jim à Hong Kong; version française Camille ​Raynaud)

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