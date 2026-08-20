L'Europe vue en légère baisse, prudence face au marché de la dette

Des traders travaillent chez CMC Markets, dans la City de Londres

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse jeudi à l'ouverture, les investisseurs ‌restant prudents face aux récentes turbulences sur le marché de la dette souveraine et dans un contexte d'impasse diplomatique au Moyen-Orient.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,11% à ​l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,13% pour le Dax à Francfort, tandis que le FTSE à Londres devrait grappiller 0,04%.

Le Stoxx 600 est quant à lui attendu sur un recul de 0,14%.

Les rendements obligataires américains ont reflué mercredi, le Trésor américain ayant annoncé son intention de doubler ses rachats de dette à long terme, ce qui témoigne de l'inquiétude de Washington face à ​l'envolée des coûts de financement dans un contexte d'augmentation des dépenses publiques et de craintes inflationnistes liées à la guerre au Moyen-Orient.

Le rendement des obligations du Trésor à 30 ans, qui a atteint en début de semaine son plus haut niveau depuis 19 ​ans, à 5,337%, a reculé de 9 points de base après l'annonce et s'affichait en légère ⁠baisse jeudi.

Les tensions sur le marché obligataire surviennent à un moment où la dette totale des États-Unis a dépassé pour la première fois les 40.000 milliards de dollars, selon les ‌chiffres du Trésor, le bond des coûts liés aux programmes sociaux et aux versements d'intérêts dépassant de loin les recettes, freinées par les allègements d'impôts.

Les remous touchent également de grandes économies telles que le Japon, l'Allemagne et la France, où le rendement de l'OAT à dix ans a évolué mercredi à ​son plus haut niveau depuis 2008 en dépassant les 4,13%.

La situation géopolitique constitue ‌un autre frein : les négociations au Moyen-Orient sont dans l'impasse et les prix du brut se maintiennent au-dessus de 90 dollars le ⁠baril, le trafic de pétroliers dans le détroit d'Ormuz restant fortement limité.

Neuf navires seulement ont emprunté mercredi cette voie essentielle au transport maritime mondial d'hydrocarbures, selon les données publiées par Kpler.

Tout cela entretient les craintes d'inflation à l'approche des réunions des banques centrales en septembre.

Les responsables de la Réserve fédérale (Fed) ont exprimé en juillet des préoccupations accrues à propos de l'augmentation des prix, plusieurs d'entre eux ⁠se disant prêts à relever les taux ‌d'intérêt, selon les "minutes" de la réunion publiés mercredi par la banque centrale.

La Riksbank suédoise doit par ailleurs publier ce jeudi sa décision en matière de politique ⁠monétaire, lors d'une séance plutôt légère sur le front des données macroéconomiques mais marquée par un événement majeur outre-Atlantique : la publication des résultats du géant Walmart, un baromètre incontournable de l'état de ‌la consommation dans la première économie mondiale.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en légère hausse mercredi, dans le sillage du repli des rendements ⁠obligataires et de la hausse du secteur des soins de santé, porté par les gains impressionnants de Moderna.

L'indice Dow Jones a ⁠gagné 0,22%, le S&P-500, plus large, a pris 0,21%, ‌et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,16%.

Aux valeurs, Moderna a bondi de près de 177% après que le laboratoire a annoncé que son vaccin ARNm développé avec Merck ​pour lutter contre le cancer de la peau a donné des résultats convaincants lors d'un essai clinique de ‌phase avancée.

Estée Lauder a pour sa part grimpé de 16,3% après avoir communiqué une prévision de bénéfice annuel supérieure aux attentes de Wall Street.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo avance de 1,28% après une perte de ​plus de 3% la veille et alors que les mesures prises par les États-Unis pour stabiliser le marché obligataire contribuent à redonner confiance aux investisseurs.

En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations prend 0,19% et le SSE Composite de Shanghaï 0,32%, portés par les valeurs du secteur de la santé et de la technologie.

La Bourse de Hong Kong gagne 1,3%.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries ⁠à dix ans recule de 1 points de base à 4,6427%, tandis que celui du titre à deux ans perd 1,3 point de base à 4,1664%.

Le rendement des obligations à 30 ans, au coeur des récentes turbulences sur les marchés obligataires, s'établit à 5,1848%, après avoir atténué ses fortes baisses de la veille.

Sur le marché des changes, le dollar américain grappille 0,04% face à un panier de devises de référence. Il évolue toutefois à son plus bas niveau depuis trois mois, après les mesures du Trésor visant à apaiser le marché obligataire, sapant ainsi le soutien dont bénéficiait le billet vert.

L'euro cède 0,03% à 1,1673 dollar.

PÉTROLE

Le Brent prend 0,21% à 91,81 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0;2% à 86,00 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU ​20 AOÛT:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Inscriptions hebdo. au sem. au 15 210.000 209.000

chômage août

USA 12h30 indice "Philly Fed" août +25 +41,4

(Rédigé par Diana Mandiá)