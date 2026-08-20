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La dette des Etats-Unis franchit le seuil des 40.000 milliards de dollars
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 07:17
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Un bureau de change recouvert d'illustrations de billets de dollar

Un bureau de change recouvert d'illustrations de billets de dollar

par David Lawder et Jacob Bogage

La dette totale des États-Unis a dépassé pour la ​première fois les 40.000 milliards de dollars, a rapporté mercredi le département américain du Trésor, alimentant les craintes d'une crise financière ​à l'horizon alors que le bond des coûts liés aux programmes sociaux et aux ​versements d'intérêts dépasse de loin les ⁠recettes, freinées par les allègements d'impôts.

Selon le dernier rapport du ‌Trésor américain sur les soldes de trésorerie et de dette, l'encours total de la dette publique des ​Etats-Unis s'élevait mardi à ‌40.047 milliards de dollars, dont 32.266 milliards de ⁠dollars de titres obligataires et 7.782 milliards de dollars de dette intra-gouvernementale.

La dette du gouvernement fédéral américain a plus que doublé ⁠en moins d'une ‌décennie, alors qu'elle s'élevait à 19.950 milliards de dollars ⁠en janvier 2017 au moment de l'investiture de Donald Trump ‌pour son premier mandat présidentiel.

Environ un tiers de cette ⁠hausse s'est produit au cours des deux années ⁠d'emprunts frénétiques contractés ‌par le gouvernement américain pour financer les mesures de lutte contre ​la pandémie de COVID-19 mises ‌en oeuvre par Donald Trump puis Joe Biden. Les choix de politique budgétaire du ​républicain et du démocrate, combinés à des déséquilibres fiscaux de longue date, expliquent le reste.

Des organismes de surveillance budgétaire ⁠alertaient depuis des semaines sur la dette, anticipant que celle-ci dépasserait le seuil des 40.000 milliards de dollars et prévenant qu'une véritable crise financière pourrait éclater si le Congrès américaine ne prend pas les mesures adéquates en matière d'impôts et/ou de dépenses publiques.

(David ​Lawder et Jacob Bogage)

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5 commentaires

  • 09:14

    Comme ne France, signe du declassement de ce pays, on fait exploser la dette pour tenter de maintenir une position mondial qu'on a plus

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