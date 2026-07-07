Selon ABC, l'autorité de régulation de la télévision américaine fait la promotion de la politique de Trump en ciblant l'émission "The View"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Aucun commentaire immédiat de la FCC; plus de détails aux paragraphes 4 à 12) par David Shepardson

Mardi, la chaîne ABC,propriété de Disney, a exhorté la Commission fédérale des communications (FCC) à rejeter une proposition visant à soumettre son émission-débat diffusée en journée, "The View", aux règles fédérales d’égalité de temps d’antenne pour les candidats politiques, tout en ignorant les émissions de radio conservatrices.

En février, la FCC avait déclaré qu’elle enquêtait pour déterminer si "The View" avait enfreint les règles d’égalité de temps d’antenne lors d’entretiens avec des candidats politiques, à la suite de la participation de James Talarico, candidat démocrate au Sénat américain.

ABC DIS.N a déclaré que les mesures de la FCC "restreignent déjà la liberté d’expression à l’approche des élections générales de 2026".

La FCC a précisé que les émissions de débat télévisées diffusées en journée et en fin de soirée ne sont plus considérées comme des programmes d’information "authentiques" exemptés de cette règle.

"La Commission a concentré son attention sur les émissions de télévision diffusées en journée et en fin de soirée — des programmes perçus comme hostiles à l’administration actuelle — tout en laissant de côté le vaste paysage de la radio d’opinion, où les candidats interviennent régulièrement sans leurs adversaires", indique le mémoire déposé par ABC.

La FCC n’a pas immédiatement réagi.

"Le Premier Amendement n’autorise pas le gouvernement à s’asseoir dans le fauteuil d’un rédacteur en chef", a déclaré ABC. "Or, c’est précisément ce siège que la commission propose désormais d’occuper: décider quelles émissions de télévision peuvent être qualifiées d’informations légitimes et, pour celles qu’elle juge insuffisantes, les contraindre à céder leur temps d’antenne à des invités qu’elles n’ont jamais choisi de faire intervenir."

Plus de 77.000 commentaires ont été déposés et ABC a indiqué que la grande majorité d’entre eux soutenaient "The View". Le mois dernier, ABC a lancé une campagne à l’antenne encourageant les téléspectateurs à manifester leur soutien à la chaîne dans ses batailles en cours contre le gouvernement américain.

La règle du "temps d’antenne égal", qui remonte aux années 1930, impose aux émissions de divertissement diffusées sur les ondes publiques d’accorder un temps d’antenne égal aux candidats politiques briguant le même mandat.

Le président Donald Trump a exigé à plusieurs reprises que la FCC retire leurs licences de diffusion aux chaînes ABC.

En mars, l’agence a ordonné à ABC de demander une décision établissant que "The View" était un véritable programme d’information.

ABC a rappelé que la FCC avait déclaré en 2002 que l’émission relevait bien de cette catégorie et a souligné que des centaines de candidats politiques y avaient participé depuis lors.

Le président de la FCC, Brendan Carr, a ordonné séparément en avril un réexamen anticipé des licences des huit chaînes ABC appartenant à Disney, au lendemain de la demande de Donald Trump visant à ce que Jimmy Kimmel, animateur d’une émission de fin de soirée sur ABC, soit licencié pour une blague. La FCC n’a pas révoqué de licence de diffusion depuis plus de quatre décennies.