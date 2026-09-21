Sécurité alimentaire : Mérieux NutriSciences accueille Peugeot Invest et Conti à son capital

Le géant des tests alimentaires Mérieux NutriSciences annonce lundi l'entrée des sociétés d'investissement Peugeot Invest et Conti à son capital pour soutenir "sa prochaine phase de croissance", en particulier aux Etats-Unis où sa présence se renforce via une acquisition.

( AFP / JEAN-PIERRE CLATOT )

Dans un communiqué, Mérieux NutriSciences "annonce la signature d'un accord en vue de l'entrée à son capital de Peugeot Invest et Conti en tant qu'actionnaires minoritaires stratégiques".

Ces derniers participent aux côtés des actionnaires historiques - l'Institut Mérieux, Sofina et le Groupe Dassault - au financement de l'acquisition de la société américaine Certified Group, indique le numéro deux mondial de la certification et des tests alimentaires dans son communiqué.

A la clôture prévue en octobre de cette acquisition annoncée mi-août, ces deux nouveaux partenaires "accompagneront Mérieux NutriSciences en siégeant à son conseil d'administration", ajoute le communiqué.

Dans un communiqué séparé, Peugeot Invest précise investir "175 millions de dollars dans Mérieux Nutrisciences afin de soutenir l'acquisition de Certified Group et accompagner le groupe dans son ambition de devenir le leader des services d'analyses de sécurité alimentaire en Amérique du Nord, premier marché mondial".

Continental Grain Company (Conti) investit principalement dans le secteur agroalimentaire (Cérélia, Refresco, Multifoods, Agroberries...).

Présente dans le monde entier, Mérieux Nutrisciences est une entreprise de droit américain née de l'acquisition de la société américaine Silliker à Chicago par l'Institut Mérieux en 1997.

Il y a presque deux ans, elle a acquis les activités mondiales d'analyses de Bureau Veritas pour une valeur d'entreprise de 360 millions d'euros, sa plus grosse acquisition.

Via Certified Group, Mérieux Nutrisciences acquiert "des compétences complémentaires dans des secteurs alimentaires clés (protéines animales, produits laitiers, produits d'épicerie emballés)" mais aussi dans "les cosmétiques, les compléments alimentaires, les médicaments en vente libre et les produits à risque réduit à base de nicotine".

Certified Group réalise un chiffre d'affaires d'environ 300 millions de dollars grâce à un réseau de 31 laboratoires en Amérique du Nord.