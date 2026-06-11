Sébastopol, sous contrôle russe, suspend la distribution de carburant alors que Zelensky salue les attaques contre des infrastructures énergétiques

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* « Les camions-citernes n'ont pas atteint Sébastopol », déclare un responsable nommé par Moscou

* L'Ukraine continue d'attaquer Sébastopol avec des drones ce jeudi

* Les environs de la raffinerie de pétrole russe d'Afipsky, dans la région voisine de Krasnodar, sont en feu, selon les autorités locales

* Trois personnes ont été blessées dans la ville méridionale de Krasnodar et ses environs, selon le gouverneur

* Zelensky déclare que l'Ukraine continuera d'étendre la portée de ses drones

par Ronald Popeski et Jekaterina Golubkova

Le gouverneur de Sébastopol, en Crimée occupée par la Russie, a déclaré mercredi que les plans de distribution d'essence rationnée avaient été retardés car les camions n'avaient pas pu acheminer le carburant vers la ville, à la suite des récentes frappes ukrainiennes sur les voies d'approvisionnement.

L'annonce de Mikhaïl Razvozhayev selon laquelle les coupons de rationnement d'essence ne pourraient temporairement pas être honorés a coïncidé avec les déclarations du président ukrainien Volodimir Zelensky, selon lesquelles la campagne menée de longue date par Kyiv contre les infrastructures énergétiques en Russie et dans les territoires qu'elle a annexés avait fait ses preuves.

La Crimée, annexée par la Russie en 2014, bien avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par Moscou en 2022, a instauré le rationnement du carburant le mois dernier en raison de pénuries sur la péninsule.

« Malheureusement, les camions-citernes n'ont pas pu se rendre en ville ce soir », a écrit Razvozhayev sur Telegram, ajoutant que la priorité pour le ravitaillement en carburant serait donnée jeudi aux transports publics et aux services publics, ainsi qu'aux véhicules d'urgence et aux véhicules gouvernementaux.

« Je m'adresse à tout le monde: il ne sert à rien de faire la queue... aux stations-service demain », a-t-il déclaré mercredi soir, ajoutant que les coupons de rationnement de carburant existants seraient annulés et que de nouveaux seraient émis jeudi. Plus d’une vingtaine de drones ukrainiens ont été abattus aux premières heures de jeudi lors d’une nouvelle attaque contre Sébastopol, la deuxième plus grande ville de la péninsule et siège de la flotte russe de la mer Noire, a déclaré plus tard Razvozhayev sur Telegram. La pénurie de carburant qui touche la ville intervient alors que l’Ukraine intensifie sa campagne de frappes à moyenne et longue portée par drones et missiles contre des installations industrielles russes, ce qui a déjà contraint Moscou, troisième producteur mondial, à réduire sa production de pétrole.

« Ces derniers mois, nous sommes particulièrement reconnaissants pour les frappes à moyenne portée: la logistique militaire russe sur toute la profondeur du territoire temporairement occupé est désormais à la portée des drones ukrainiens », a déclaré Zelensky dans son allocution du soir. Les forces ukrainiennes ont frappé le port de Marioupol, occupé par la Russie, a déclaré Kyiv mercredi, la dernière d’une série d’attaques de drones visant les infrastructures logistiques sur un tronçon crucial du sud de l’Ukraine contrôlé par Moscou, reliant la Russie à la Crimée.

L'attaque contre le port, qui, selon l'armée ukrainienne, a plongé le site dans le noir, fait suite à deux frappes en début de semaine sur un pont reliant la région de Kherson, occupée par la Russie, à la péninsule de Crimée, en mer Noire. Jeudi, les autorités de la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, juste en face de la Crimée, ont déclaré qu'un incendie s'était déclaré dans les environs de la raffinerie d'Afipsky à la suite de la chute de débris de drones alors que les systèmes de défense repoussaient une attaque aérienne. Trois personnes ont été blessées à la suite d'un incendie provoqué par des débris de drone dans un immeuble d'habitation de la ville de Krasnodar et d'une attaque de drone dans le district voisin de Seversky, a déclaré le gouverneur régional Veniamin Kondratyev sur Telegram, sans fournir plus de détails. Une autre raffinerie de pétrole, l'usine d'Ilsky, est située dans la région. Cela fait suite à une attaque massive de drones mercredi contre la région russe de Samara, sur la Volga, à plus de 900 km (550 miles) de la ligne de front, qui, selon des sources, a contraint le géant pétrolier d'État Rosneft à interrompre le traitement dans sa raffinerie de Kuibyshev.

« Notre impact s'étend également aux régions frontalières de la Russie. L'ennemi le ressent, et nous continuerons à l'étendre », a déclaré Zelensky sur Telegram mercredi soir.